«Сейчас намного лучше»: пользователи Сети не оценили старые фото Валентина Коробкова

После участия в шоу «Замуж за Бузову» у Валентина Коробкова появилось огромное количество поклонниц. На днях мужчина решил показать им свое архивное фото.

1 2 3 4 5 Валентин Коробков принял участие во флешмобе #10yearschallenge

Совсем недавно в Инстаграме был запущен флешмоб под хештегом #10yearschallenge, в рамках которого все желающие показывают, как выглядели 10 лет назад. К флешмобу присоединились и многие известные персоны. Не остался в стороне и Валентин Коробков.



В своем микроблоге участник проекта «Замуж за Бузову» показал, как выглядел в 24 года. На опубликованном снимке видно, что 10 лет назад у Коробкова были длинные волосы.



«Вот и я добрался до этого #10yearchallenge. Вот так я выглядел ровно 10 лет назад. Не знаю, идут мне длинные волосы или нет, но морщин тогда явно было меньше. Может, снова вернуться к такому образу?» — подписал фото Валентин (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонницы Коробкова сразу же решили, что с короткой стрижкой ему гораздо лучше. На это мужчина отреагировал, показав, что какое-то время брился практически налысо.

«Не понравился с длинными волосами? Все познается в сравнении. Тогда я остриг свои длинные волосы и достаточно долго ходил вот с таким ирокезом. А почему бы и нет, могу себе позволить, думал я тогда. Ну, а тут я на кого похож? Мне кажется, исключительно на дебила. Может, снова налысо?» — посмеялся бывший участник шоу «Замуж за Бузову».



Практически все фанатки Валентина сошлись во мнении, что лучше всего их любимчик выглядит сейчас.