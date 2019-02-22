Недавно родившая Виктория Лопырева приняла участие в съемке вечерних платьев

6 февраля этого года Виктория Лопырева впервые стала мамой. Несмотря на то, что с момента рождения ребенка прошло чуть больше двух недель, модель уже вернулась к работе.

Виктория Лопырева снялась в новой фотосессии

В начале февраля Виктория Лопырева впервые стала мамой. После этого знаменитость делилась с подписчиками Инстаграма то фотографиями новорожденного, то снимками с отцом ребенка Игорем Булатовым.



А на днях модель опубликовала в своих инстаграм-историях кадры из нового фотосета, в котором приняла участие. Поклонников модели удивило то, насколько быстро она приступила работе.



1 2 3 4 Телеведущая приступила к работе спустя всего несколько недель после родов

Кроме того, фанаты отметили, что, несмотря на недавние роды, Виктория находится в прекрасной форме. Впрочем, она с удовольствием демонстрирует это и в более смелых образах.