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Недавно родившая Виктория Лопырева приняла участие в съемке вечерних платьев

6 февраля этого года Виктория Лопырева впервые стала мамой. Несмотря на то, что с момента рождения ребенка прошло чуть больше двух недель, модель уже вернулась к работе.
Виктория Лопырева снялась в новой фотосессии
Виктория Лопырева снялась в новой фотосессии

В начале февраля Виктория Лопырева впервые стала мамой. После этого знаменитость делилась с подписчиками Инстаграма то фотографиями новорожденного, то снимками с отцом ребенка Игорем Булатовым.

А на днях модель опубликовала в своих инстаграм-историях кадры из нового фотосета, в котором приняла участие. Поклонников модели удивило то, насколько быстро она приступила работе.

  • Виктория Лопырева
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    Телеведущая приступила к работе спустя всего несколько недель после родов
    Смотреть галерею

Кроме того, фанаты отметили, что, несмотря на недавние роды, Виктория находится в прекрасной форме. Впрочем, она с удовольствием демонстрирует это и в более смелых образах.

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22 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • А что же Ихарь не обеспечивает?Сразу понеслась деньги зарабатывать.

  • «Вернулась к работе»- а она что, работала вообще моделью?Звучит нелепо и смешно.

  • Ужасное платье, ужасные фотографии. Пропорции тела искажены, свет плохой, композиция. Жуть.

  • По-ходу сама себе фотосессию заказала.

  • Она всегда такая замыленная фотошопом. Такое ощущение, что у неё либо морщин куча, либо целлюлит по всему тело. Каждое фото очевидный фотошоп по коже

  • Помоложе нашлось?

  • Моделью, работает, что за слова, ужас фигура, платья, внешне под 40.

  • стрем （тчк）

  • Даже на стуию денег нет. Снимала в фойе дома. Платье- ужас. Я такие только в Dollar General видела.

  • Очень эффектная, элегантная, красивая и очень умненькая! Молодчина! Ростов рулит!!!!!

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