Недавно родившая Виктория Лопырева приняла участие в съемке вечерних платьев

В начале февраля Виктория Лопырева впервые стала мамой. После этого знаменитость делилась с подписчиками Инстаграма то фотографиями новорожденного, то снимками с отцом ребенка Игорем Булатовым.
А на днях модель опубликовала в своих инстаграм-историях кадры из нового фотосета, в котором приняла участие. Поклонников модели удивило то, насколько быстро она приступила работе.
Кроме того, фанаты отметили, что, несмотря на недавние роды, Виктория находится в прекрасной форме. Впрочем, она с удовольствием демонстрирует это и в более смелых образах.