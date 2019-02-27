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37-летняя Анастасия Макеева заявила, что после развода начала заниматься собой и похорошела

В свои 37 лет Анастасия Макеева выглядит великолепно. На днях актриса призналась, что еще несколько лет назад совсем не уделяла времени себе и своей внешности.
Анастасия Макеева считает, что стала выглядеть лучше после развода
Анастасия Макеева считает, что стала выглядеть лучше после развода

Анастасия Макеева часто делится с подписчиками секретами по уходу за собой. На днях актриса порассуждала о том, как выглядела до развода с Глебом Матвейчуком.

«Многие из вас пишут, что у меня природная красота и мне ничего не надо делать. Зайдите в интернет и посмотрите мои фото 7-летней давности. Казалось бы, я должна была выглядеть моложе и лучше, но нет. Я выгляжу уставшей, кожа в плохом состоянии, поры расширенные и от этого даже черты лица иные. А сотни из вас мне написали, что после развода я расцвела!» — написала в своем Инстаграме Макеева (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Артистка согласилась с тем, что стала выглядеть лучше после того, как разошлась с супругом. «Я наконец занялась собой, а не только мужем, как делала это в браке. Вот и результат», — заявила она.

Также Анастасия добавила, что считает красивыми тех женщин, которые сидят на диете, занимаются спортом и ухаживают за своей кожей.

Многие подписчики актрисы отметили, что она и раньше выглядела хорошо: «Вы всегда были прекрасны, замужество Вас не портило», «Анастасия, никогда не говорите глупости о себе, такую красоту надо беречь!», «Вы всегда супер!». Другие же написали, что советы Макеевой действительно полезны: «Какие правильные слова!», «Согласна с рассуждениями о диете и спорте», «Все верно про уход и образ жизни». А с кем согласны вы?

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27 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Слишком много самолюбования. Туда же Климову Катю, которая о себе часами говорить может.

  • Видела ее живьём ,позитивный человек ...

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