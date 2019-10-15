«Маленькая Вера»: наряд в стиле 1980-х на Шарлиз Терон озадачил даже ее фанатов

14 октября американская версия журнала Elle в 26-й раз провела премию Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. Издание наградило почетными титулами десятерых представительниц шоу-бизнеса, которые сильнее всего повлияли на индустрию в этом году.
Папарацци не отходили от актрисы ни на шаг — но, увы, по совсем неприятному поводу. Все потому, что образ знаменитости вызвал много вопросов у окружающих.
Почти все селебы пришли на мероприятие в total-black-образах. Шарлиз же решила немного разбавить темный аутфит, надев под байкерскую косуху блестящий кроп-топ и короткую атласную юбку синего цвета.
Обычно бесконечные ноги Шарлиз удостаиваются лишь комплиментов. В этот же раз они почему-то были весьма неравномерного, местами то бледного, то загорелого оттенка. Голливудским звездам такое допущение просто непозволительно!
Отдельно стоит упомянуть и о бьюти-образе кинодивы — и мы вовсе не об ультра-короткой стрижке звезды, которая ей очень идет. Макияж Шарлиз выполнен с помощью весьма ярких оттенков, из-за которых ее образ кажется перенасыщенным акцентами.
А как вы оцениваете этот выход Шарлиз Терон?