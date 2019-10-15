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«Маленькая Вера»: наряд в стиле 1980-х на Шарлиз Терон озадачил даже ее фанатов

В минувший вечер Шарлиз Терон посетила 26-ю премию Women in Hollywood американского журнала Elle. Актриса поразила собравшихся своим ярким образом, который вряд ли можно назвать удачным. 
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон

14 октября американская версия журнала Elle в 26-й раз провела премию Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. Издание наградило почетными титулами десятерых представительниц шоу-бизнеса, которые сильнее всего повлияли на индустрию в этом году. 

Шарлиз Терон хоть и не получила заветную статуэтку, но все же снискала звание одной из самых ярких участниц вечера. 

Папарацци не отходили от актрисы ни на шаг — но, увы, по совсем неприятному поводу. Все потому, что образ знаменитости вызвал много вопросов у окружающих. 

Шарлиз Терон
 

Почти все селебы пришли на мероприятие в total-black-образах. Шарлиз же решила немного разбавить темный аутфит, надев под байкерскую косуху блестящий кроп-топ и короткую атласную юбку синего цвета. 

Терон почти полностью повторила образ с последнего показа Louis Vuitton. И все же на модели он смотрелся намного интереснее, чем на кинозвезде. 

Обычно бесконечные ноги Шарлиз удостаиваются лишь комплиментов. В этот же раз они почему-то были весьма неравномерного, местами то бледного, то загорелого оттенка. Голливудским звездам такое допущение просто непозволительно!

  • Шарлиз Терон
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    Шарлиз Терон поразила интернет-пользователей во время последнего выхода в свет
    Смотреть галерею

Отдельно стоит упомянуть и о бьюти-образе кинодивы — и мы вовсе не об ультра-короткой стрижке звезды, которая ей очень идет. Макияж Шарлиз выполнен с помощью весьма ярких оттенков, из-за которых ее образ кажется перенасыщенным акцентами. 

А как вы оцениваете этот выход Шарлиз Терон?

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15 октября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Шарлиз Терон

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Стремная стала, очень. А есть у них премии только для мужчин или это нетолерантно?

  • Соглашусь-стрёмная.

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Гость 2019-10-07 13:23:00
191
В 3-4 года ребёнок может, что угодно сказать. Моя дочь говорила, что она птичка. Но ведь я с балкона ее не выбросила. Вообще в Голивуде какая-то эпидемия. Шарлиз, Анджелина, Меган Фокс, Наоми Уоттс. Ещё у Гвен Стефани сыновья в девичьем любят. Не понимаю, зачем творит такое со своими детьми
Ксения Бородина резко высказалась о 7-летнем сыне Шарлиз Терон, который примерил розовый облегающий купальник
41 Комментариев





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