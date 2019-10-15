«Маленькая Вера»: наряд в стиле 1980-х на Шарлиз Терон озадачил даже ее фанатов

В минувший вечер Шарлиз Терон посетила 26-ю премию Women in Hollywood американского журнала Elle. Актриса поразила собравшихся своим ярким образом, который вряд ли можно назвать удачным.

Шарлиз Терон

14 октября американская версия журнала Elle в 26-й раз провела премию Women in Hollywood в Лос-Анджелесе. Издание наградило почетными титулами десятерых представительниц шоу-бизнеса, которые сильнее всего повлияли на индустрию в этом году.

Шарлиз Терон хоть и не получила заветную статуэтку, но все же снискала звание одной из самых ярких участниц вечера.

Папарацци не отходили от актрисы ни на шаг — но, увы, по совсем неприятному поводу. Все потому, что образ знаменитости вызвал много вопросов у окружающих.

Почти все селебы пришли на мероприятие в total-black-образах. Шарлиз же решила немного разбавить темный аутфит, надев под байкерскую косуху блестящий кроп-топ и короткую атласную юбку синего цвета.

Терон почти полностью повторила образ с последнего показа Louis Vuitton. И все же на модели он смотрелся намного интереснее, чем на кинозвезде.

Обычно бесконечные ноги Шарлиз удостаиваются лишь комплиментов. В этот же раз они почему-то были весьма неравномерного, местами то бледного, то загорелого оттенка. Голливудским звездам такое допущение просто непозволительно!

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Отдельно стоит упомянуть и о бьюти-образе кинодивы — и мы вовсе не об ультра-короткой стрижке звезды, которая ей очень идет. Макияж Шарлиз выполнен с помощью весьма ярких оттенков, из-за которых ее образ кажется перенасыщенным акцентами.



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