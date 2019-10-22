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«Дива синематографа»: Алена Хмельницкая выложила фотопробы 20-летней давности и лишила подписчиков дара речи

Алена Хмельницкая по праву считается одной из самых харизматичных и притягательных отечественных артисток. В свои 48 она обладает точеной фигурой и, как выяснилось, выглядит точно так же, как и двадцать лет назад.

Дважды мама Алена Хмельницкая даже на пятом десятке является секс-символом для многочисленных поклонников. Пользователи Сети отмечают необычную красоту актрисы, ее природный магнетизм и очаровательную улыбку. Даже Маргарита Симоньнян, которая на днях родила третьего ребенка от экс-супруга Алены Хмельницкой, восхищается внешностью артистки.

Алена Александровна скромно принимает комплименты и не стремится привлекать внимание к своей внешности. Так, Хмельницкая раньше никогда не носила мини-юбок и решилась на такой фэшн-эксперимент лишь на днях, в свои 48. 

Кадр из фотопроб Алены Хмельницкой
Кадр из фотопроб Алены Хмельницкой

Пользователи Сети убеждали актрису, что время над ней не властно, и в этом все смогли наглядно убедиться вечером 22 октября. Алена Хмельницкая выложила в своем Инстаграме кадр с фотопроб, который был сделан более 20 лет назад. 

«Нашла вот такую фотографию. Сколько лет мне здесь — не знаю, может, 28-30. Что за пробы — тоже понятия не имею. По-моему, у меня все отлично. Верной дорогой идем, товарищи! Главное — это точно я», — написала знаменитость.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на публикацию актрисы. «Вы ни капли не изменились», «Алена, вы остановили время!» — прокомментировали фото фолловеры Хмельницкой. И мы с ними согласны! 

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22 октября 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, @alxmel/Instagram
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Алена Хмельницкая

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