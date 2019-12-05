Женя Малахова, Юлианна Каулова и другие звезды отрепетировали Новый год вместе с Kiko Milano

На днях в Москве прошла новогодняя вечеринка Kiko Milano, на которой была представлена праздничная коллекция средств для макияжа. Первыми ее опробовали знаменитые друзья марки.

3 декабря в модном столичном баре Belka Gastrobar прошла новогодняя вечеринка итальянского косметического бренда Kiko Milano.

Представители марки хотели не только поздравить своих друзей и поклонников с приближающимися праздниками, но и представить новую лимитированную коллекцию Magical Holiday.

В линию вошли все важные продукты для создания вечернего образа — от аксессуаров для нанесения макияжа до губных помад и лака для ногтей.

Первыми попробовать новые продукты от Kiko Milano смогли знаменитые гости вечеринки. Визажисты марки делали всем желающим яркий мейкап с помощью новой косметики.

Бренд сделал все, чтобы создать новогоднее настроение.

Участники праздника пили шампанское, фотографировались возле украшенных елок, а также зажигали под праздничный диджей-сет Дуси Яструбицкой. Еще на вечеринке можно было погадать на картах Таро и пообщаться с профессиональной толковательницей предсказаний. Согласитесь, иногда очень хочется погрузиться в мистику и волшебство в преддверии Нового года.

На празднике были замечены селебы — певицы Юлианна Караулова и Эльвира Т, стилист Лина Дембикова, блогер Карина Нигай и многие другие. Кажется, такая зажигательная репетиция Нового года пришлась по душе знаменитостям!