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Женя Малахова, Юлианна Каулова и другие звезды отрепетировали Новый год вместе с Kiko Milano

На днях в Москве прошла новогодняя вечеринка Kiko Milano, на которой была представлена праздничная коллекция средств для макияжа. Первыми ее опробовали знаменитые друзья марки. 
 
 

3 декабря в модном столичном баре Belka Gastrobar прошла новогодняя вечеринка итальянского косметического бренда Kiko Milano.

Представители марки хотели не только поздравить своих друзей и поклонников с приближающимися праздниками, но и представить новую лимитированную коллекцию Magical Holiday. 

В линию вошли все важные продукты для создания вечернего образа — от аксессуаров для нанесения макияжа до губных помад и лака для ногтей. 

 
 

Первыми попробовать новые продукты от Kiko Milano смогли знаменитые гости вечеринки. Визажисты марки делали всем желающим яркий мейкап с помощью новой косметики. 

Бренд сделал все, чтобы создать новогоднее настроение. 

Участники праздника пили шампанское, фотографировались возле украшенных елок, а также зажигали под праздничный диджей-сет Дуси Яструбицкой. Еще на вечеринке можно было погадать на картах Таро и пообщаться с профессиональной толковательницей предсказаний. Согласитесь, иногда очень хочется погрузиться в мистику и волшебство в преддверии Нового года.

На празднике были замечены селебы — певицы Юлианна Караулова и Эльвира Т, стилист Лина Дембикова, блогер Карина Нигай и многие другие. Кажется, такая зажигательная репетиция Нового года пришлась по душе знаменитостям!

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05 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Юлианна Караулова, Эльвира Т, Елена Борщева, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос, Женя Малахова, Kiko

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