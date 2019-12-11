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Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и другие светские дамы узнали у Натальи Давыдовой, как добиться идеального тела

9 декабря светская львица Наталья Давыдова с размахом отметила свой день рождения. Гости звездной вечеринки поздравляли именинницу не только с праздником, но и с запуском ее нового масштабного ЗОЖ-проекта. 
Светлана Бондарчук, Наталья Давыдова, Надежда Оболенцева
Светлана Бондарчук, Наталья Давыдова и Надежда Оболенцева

14 ноября известной модели и блогеру Наталье Давыдовой, более известной как Тетя Мотя, исполнилось 37 лет. Знаменитость решила отложить празднование дня рождения на начало декабря, чтобы устроить пышную вечеринку в центре столицы. 

Кроме того, в этот день Давыдова торжественно презентовала свой новый проект — фитнес-приложение для смартфонов Welps

Welps — это программа, основанная на базе искусственного интеллекта. С помощью нее можно подобрать систему питания и программу тренировок, которые будут идеально подходить под физические данные пользователя. 

Трижды мама и обладательница идеальной фигуры Наталья давно мечтала создать проект, который сможет помочь тысячам людей обрести тело мечты. Теперь она регулярно делится своими секретами красоты, а также проводит бесплатные марафоны по похудению. 

На своей вечеринке звезда развенчала мифы о том, что ЗОЖ и правильное питание — это трудно и скучно. Специально для этого в клубе была оборудована гламурная спортивная площадка. Самые яркие фото получились именно в этой локации — многие селебы успешно (или не очень) пытались забросить мяч в баскетбольное кольцо.

Также Наталья подготовила для праздника специальное ПП-меню. 

Даже не думайте, гречки с курицей на вечере не было! Вместо этого гости наслаждались полезными бургерами, пиццей, десертами, многочисленными закусками и коктейлями. 

На празднике Давыдовой собрался весь свет столицы — Наталья дружит со многими селебами. Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Мария Кравцова — как видите, этот день именинница провела в окружении людей, поддерживающих ее идеи.

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11 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Пресс-служба
Теги

Наталья Давыдова, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак, Мария Кравцова (Марика), Виктория Газинская, Яна Расковалова, Алла Акперова, Виктория Давыдова, Дарья Коновалова, Евгения Линович, Евгения Линович, Константин Андрикопулос, Ольга Андрикопулос, Певица Зара, Ксения Чилингарова, Ксения Соловьева, Мария Федорова, Надежда Миссбах, Оксана Бондаренко, Оксана Лаврентьева, Юлианна Караулова, Сергей Минаев

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Здесь явно не хватает красивых спортивных мужчин!

  • Впервые слышу об этой известной тёте.

  • И как всегда Зара здесь.!!! Как же очередное мероприятие может пройти без нее....

  • А мужики отчего все пузатые?

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