Ксения Собчак, Светлана Бондарчук и другие светские дамы узнали у Натальи Давыдовой, как добиться идеального тела

9 декабря светская львица Наталья Давыдова с размахом отметила свой день рождения. Гости звездной вечеринки поздравляли именинницу не только с праздником, но и с запуском ее нового масштабного ЗОЖ-проекта.

Светлана Бондарчук, Наталья Давыдова и Надежда Оболенцева

14 ноября известной модели и блогеру Наталье Давыдовой, более известной как Тетя Мотя, исполнилось 37 лет. Знаменитость решила отложить празднование дня рождения на начало декабря, чтобы устроить пышную вечеринку в центре столицы.

Кроме того, в этот день Давыдова торжественно презентовала свой новый проект — фитнес-приложение для смартфонов Welps

Welps — это программа, основанная на базе искусственного интеллекта. С помощью нее можно подобрать систему питания и программу тренировок, которые будут идеально подходить под физические данные пользователя.



Трижды мама и обладательница идеальной фигуры Наталья давно мечтала создать проект, который сможет помочь тысячам людей обрести тело мечты. Теперь она регулярно делится своими секретами красоты, а также проводит бесплатные марафоны по похудению.

На своей вечеринке звезда развенчала мифы о том, что ЗОЖ и правильное питание — это трудно и скучно. Специально для этого в клубе была оборудована гламурная спортивная площадка. Самые яркие фото получились именно в этой локации — многие селебы успешно (или не очень) пытались забросить мяч в баскетбольное кольцо.

Также Наталья подготовила для праздника специальное ПП-меню.

Даже не думайте, гречки с курицей на вечере не было! Вместо этого гости наслаждались полезными бургерами, пиццей, десертами, многочисленными закусками и коктейлями.

На празднике Давыдовой собрался весь свет столицы — Наталья дружит со многими селебами. Ксения Собчак, Надежда Оболенцева, Светлана Бондарчук, Мария Кравцова — как видите, этот день именинница провела в окружении людей, поддерживающих ее идеи.