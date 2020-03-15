«Мне все в себе не нравилось»: Лариса Гузеева вспомнила свою «дурацкую» молодость

Одна из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса призналась, что раньше страдала из-за низкой самооценки.

Красотой Ларисы Гузеевой восхищаются многие. В свои 60 она по-прежнему прекрасно выглядит, ведет активный образ жизни, а также поддерживает здоровье (заодно и фигуру) с помощью правильного питания и прогулок на свежем воздухе.

Это теперь телеведущая излучает уверенность в себе и может одним метко брошенным словом поставить хейтеров на место. В молодости все было по-другому, о чем Гузеева поведала в Инстаграме 15 марта.

Архивное фото Ларисы Гузеевой

Знаменитость опубликовала архивное фото и написала: «Давным-давно. Бесконечная тоска в глазах. Мне все в себе не нравилось. Мне и вокруг не все нравилось. Дурацкая молодость».

Пользователи живо отреагировали на заявление Ларисы и удивились, что, будучи столь уникальной красавицей, она так негативно относилась к своей внешности. «И была, и есть потрясающая», «А вы и ваша молодость нравились всем! Вот такой парадокс», — отозвались поклонники Гузеевой. 

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В 1980-х Лариса Гузеева считалась эталоном женской красоты
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Многие упомянули красотку Ольгу Бухарову, 19-летнюю дочь телеведущей: та унаследовала мамины черты. Надеемся, что у девушки нет никаких комплексов, ведь выглядит она, как Лариса, просто потрясающе. 

15 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • Просто кто-то напрашивается на комплименты. Как была неуверенной в себе, так ею и осталась.
  • Как-то не связывается с ней название книги на 1 фото.
  • Зато сейчас чересчур самоуверенная
  • Опять молодость вспомнила)
  • У меня тоже так было. Какое-то внутреннее чувство неполноценности. Все время казалось, что я хуже, делаю все неправильно, страшнее всех. До сих пор есть ощущение,что я не достойна чего-то и , что люди меня не любят.

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