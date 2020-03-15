Красотой Ларисы Гузеевой восхищаются многие. В свои 60 она по-прежнему прекрасно выглядит, ведет активный образ жизни, а также поддерживает здоровье (заодно и фигуру) с помощью правильного питания и прогулок на свежем воздухе.
Это теперь телеведущая излучает уверенность в себе и может одним метко брошенным словом поставить хейтеров на место. В молодости все было по-другому, о чем Гузеева поведала в Инстаграме 15 марта.
Знаменитость опубликовала архивное фото и написала: «Давным-давно. Бесконечная тоска в глазах. Мне все в себе не нравилось. Мне и вокруг не все нравилось. Дурацкая молодость».
Пользователи живо отреагировали на заявление Ларисы и удивились, что, будучи столь уникальной красавицей, она так негативно относилась к своей внешности. «И была, и есть потрясающая», «А вы и ваша молодость нравились всем! Вот такой парадокс», — отозвались поклонники Гузеевой.
Многие упомянули красотку Ольгу Бухарову, 19-летнюю дочь телеведущей: та унаследовала мамины черты. Надеемся, что у девушки нет никаких комплексов, ведь выглядит она, как Лариса, просто потрясающе.
15 марта 2020 · ·
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