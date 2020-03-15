Знаменитость опубликовала архивное фото и написала: «Давным-давно. Бесконечная тоска в глазах. Мне все в себе не нравилось. Мне и вокруг не все нравилось. Дурацкая молодость».



Пользователи живо отреагировали на заявление Ларисы и удивились, что, будучи столь уникальной красавицей, она так негативно относилась к своей внешности. «И была, и есть потрясающая», «А вы и ваша молодость нравились всем! Вот такой парадокс», — отозвались поклонники Гузеевой.