Что известно о победительнице и финалистках конкурса «Мисс Вселенная 2019»

В минувшее воскресенье в Америке прошел один из главных международных конкурсов красоты «Мисс Вселенная». Призовые места заняли конкурсантки из ЮАР, Пуэрто-Рико и Мексики.

8 декабря в крупнейшем американском городе Атланта, что находится в штате Джорджия, прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». В бьюти-состязании приняли участие 90 девушек со всего мира.

Представительница России Алина Санько не смогла приехать на конкурс. Сроки его проведения были объявлены слишком поздно, и «Мисс Россия 2019» не успела получить американскую визу.

В этом году корона досталась темнокожей красавице. Победительницей «Мисс Вселенной» была объявлена 26-летняя Зозибини Тунзи!

Победительница прошлого года Катриона Грей из Филиппин надевает корону Зозибине Тунзи

Зозибини представляла на конкурсе Южно-Африканскую Республику. Она стала третьей обладательницей почетного титула в истории своей страны. Первый раз ЮАР победил на конкурсе еще в 1978 году — тогда корону получила 18-летняя журналистка Маргарет Гардинер. А в 2017-м победительницей стала 22-летняя модель Деми-Лей Нель-Петерс.

Маргарет Гардинер и Деми-Лей Нель-Петерс

Тунзи — представительница африканского народа коса. Она выросла в небольшом городке Тсоло, подавляющее число жителей которого как раз принадлежат к этой народной группе и говорят на собственном языке.

Кстати, в той же провинции ЮАР, что и новая «Мисс Вселенная», родились и выросли местные президенты Нельсон Мандела и Табо Мбеки.

Зозибини тоже имеет весьма активную общественную позицию. В первую очередь, девушка известна на родине не благодаря своей модельной карьере, а из-за участия в различных акциях и движениях.

Тунзи занимается защитой прав женщин в ЮАР. Помимо этого, она выступает за популяризацию естественной красоты и игнорирование навязанных обществом бьюти-стандартов.

«Я выросла в мире, где женщина, которая выглядит так, как я, никогда не считалась красивой. Я думаю, сегодня это время закончилось. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели свое отражение», — сказала новоиспеченная королева красоты после награждения.

Также во время конкурсных интервью девушка не раз говорила о том, что каждой женщине важно найти свое место. Зозибини уверена, что представительницам прекрасного пола следует стремиться занимать руководящие должности и становиться лидерами в той или иной области.



Тунзи планирует использовать победу на конкурсе в пользу расширения своей общественной деятельности. В своем микроблоге звезда уже начала новую акцию в отношении женщин ЮАР, попросив жителей своей страны написать письма в поддержку жертв домашнего насилия.



Финалистки «Мисс Вселенной 2019»: София Арагон, Мэдисон Андерсон и Зозибини Тунзи

Между прочим, другая финалистка конкурса София Арагон, которая представляла Мексику и заняла третье место, тоже занимается социальной деятельностью.

Несколько лет назад девушка совершила попытку самоубийства. Она не скрывает этот факт из своей биографии.

Теперь София является членом благотворительной организации Sonrisas Reales, в рамках которой часто выступает на различных мероприятиях и пишет книги, посвященные расширению прав женщин.

Казалось бы, получившую второе место представительницу Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон можно назвать «более классической» конкурсанткой бьюти-состязания. С подростковых лет Мэдисон участвовала в конкурсах красоты на родине и в США и училась на дизайнера.



И все же СМИ сообщают, что некоторое время назад Андресон занималась благотворительной деятельностью и помогала женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. Кажется, философия конкурсов красоты претерпевает разительные изменения. И мы не можем не быть этому рады, не правда ли?