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Что известно о победительнице и финалистках конкурса «Мисс Вселенная 2019»

В минувшее воскресенье в Америке прошел один из главных международных конкурсов красоты «Мисс Вселенная». Призовые места заняли конкурсантки из ЮАР, Пуэрто-Рико и Мексики. 
 
 

8 декабря в крупнейшем американском городе Атланта, что находится в штате Джорджия, прошел финал конкурса красоты «Мисс Вселенная». В бьюти-состязании приняли участие 90 девушек со всего мира.

Представительница России Алина Санько не смогла приехать на конкурс. Сроки его проведения были объявлены слишком поздно, и «Мисс Россия 2019» не успела получить американскую визу.

В этом году корона досталась темнокожей красавице. Победительницей «Мисс Вселенной» была объявлена 26-летняя Зозибини Тунзи!

Победительница прошлого года Катриона Грей из Филиппин надевает корону Зозибине Тунзи
Победительница прошлого года Катриона Грей из Филиппин надевает корону Зозибине Тунзи

Зозибини представляла на конкурсе Южно-Африканскую Республику. Она стала третьей обладательницей почетного титула в истории своей страны. Первый раз ЮАР победил на конкурсе еще в 1978 году — тогда корону получила 18-летняя журналистка Маргарет Гардинер. А в 2017-м победительницей стала 22-летняя модель Деми-Лей Нель-Петерс. 

Маргарет Гардинер и Деми-Лей Нель-Петерс
Маргарет Гардинер и Деми-Лей Нель-Петерс

Тунзи — представительница африканского народа коса. Она выросла в небольшом городке Тсоло, подавляющее число жителей которого как раз принадлежат к этой народной группе и говорят на собственном языке.

Кстати, в той же провинции ЮАР, что и новая «Мисс Вселенная», родились и выросли местные президенты Нельсон Мандела и Табо Мбеки.

Зозибини тоже имеет весьма активную общественную позицию. В первую очередь, девушка известна на родине не благодаря своей модельной карьере, а из-за участия в различных акциях и движениях. 

Тунзи занимается защитой прав женщин в ЮАР. Помимо этого, она выступает за популяризацию естественной красоты и игнорирование навязанных обществом бьюти-стандартов.

«Я выросла в мире, где женщина, которая выглядит так, как я, никогда не считалась красивой. Я думаю, сегодня это время закончилось. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели свое отражение», — сказала новоиспеченная королева красоты после награждения.

Также во время конкурсных интервью девушка не раз говорила о том, что каждой женщине важно найти свое место. Зозибини уверена, что представительницам прекрасного пола следует стремиться занимать руководящие должности и становиться лидерами в той или иной области. 

Тунзи планирует использовать победу на конкурсе в пользу расширения своей общественной деятельности. В своем микроблоге звезда уже начала новую акцию в отношении женщин ЮАР, попросив жителей своей страны написать письма в поддержку жертв домашнего насилия. 

Финалистки «Мисс Вселенной 2019»: София Арагон, Мэдисон Андерсон и Зозибини Тунзи
Финалистки «Мисс Вселенной 2019»: София Арагон, Мэдисон Андерсон и Зозибини Тунзи

Между прочим, другая финалистка конкурса София Арагон, которая представляла Мексику и заняла третье место, тоже занимается социальной деятельностью. 

Несколько лет назад девушка совершила попытку самоубийства. Она не скрывает этот факт из своей биографии. 

Теперь София является членом благотворительной организации Sonrisas Reales, в рамках которой часто выступает на различных мероприятиях и пишет книги, посвященные расширению прав женщин. 

Казалось бы, получившую второе место представительницу Пуэрто-Рико Мэдисон Андерсон можно назвать «более классической» конкурсанткой бьюти-состязания. С подростковых лет Мэдисон участвовала в конкурсах красоты на родине и в США и училась на дизайнера.

И все же СМИ сообщают, что некоторое время назад Андресон занималась благотворительной деятельностью и помогала женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия. Кажется, философия конкурсов красоты претерпевает разительные изменения. И мы не можем не быть этому рады, не правда ли?

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09 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Shutterstock/Fotodom.ru, @zozitunzi/Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Толерантненько🙄

  • А победитель точно женского пола?

  • Вообще пофиг на их философию, одно лицемерие. И в негритянской красоте ничего не понимаю, не могу оценить, насколько эта девушка красива. Но вот съездили Гарик и Меган в ЮАР зачем-то и представительница ЮАР стала мисс вселенная. Совпадение?

  • фигуры и зубы у негров лучшие. но всё остальное- нет.

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