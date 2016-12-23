Бриллиантовый маникюр

В самую волшебную ночь в году даже ваш маникюр должен быть особенно ярким и запоминающимся. Но если раньше девушки делали ставку на матовые текстуры, то в последнее время все поголовно помешались на глиттере.
При создании такого маникюра используются мелкие кусочки фольги, которые фиксируются на ногтевой пластине с помощью бесцветного лака. Однако мы не рекомендуем повторять этот нейл-дизайн в домашних условиях. Чтобы все получилось аккуратно, лучше обратиться к любимому нейл-мастеру.
О! Битое стекло собрали взад!)))))))))))