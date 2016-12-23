Недаром говорят, что лучшие друзья девушек — это бриллианты. В наступающем 2017 году корейские нейл-мастера предлагают представительницам прекрасного пола украшать сверкающими алмазами даже ногти. Мы же рекомендуем вам опробовать этот оригинальный маникюр уже в предстоящую новогоднюю ночь.

1 2 3 ... 11 Бриллиантовый маникюр станет одним из самых популярных в 2017 году

В самую волшебную ночь в году даже ваш маникюр должен быть особенно ярким и запоминающимся. Но если раньше девушки делали ставку на матовые текстуры, то в последнее время все поголовно помешались на глиттере.

Вот и корейские мастера по маникюру считают, что бриллиантовый маникюр станет едва ли не главной нейл-фишкой 2017 года. Ногти-«драгоценные камни» выглядят необычно и, как нам кажется, очень круто.

При создании такого маникюра используются мелкие кусочки фольги, которые фиксируются на ногтевой пластине с помощью бесцветного лака. Однако мы не рекомендуем повторять этот нейл-дизайн в домашних условиях. Чтобы все получилось аккуратно, лучше обратиться к любимому нейл-мастеру.