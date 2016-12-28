В этом году французскому маникюру исполнилось 40 лет. Несмотря на то, что классический вариант этого дизайна с тонкой белой полоской на кончике ногтей по сей день остается в моде, каждый год нейл-мастера придумывают новые разновидности френча. В нашей подборке вы найдете 14 ярких и оригинальных идей французского маникюра, большинство из которых вам точно захочется повторить.

Являетесь настоящей поклонницей французского маникюра? Тогда вы точно оцените самые необычные идеи его исполнения. Разноцветные, блестящие или мраморные кончики — все зависит исключительно от вашей фантазии. Предлагаем вам вдохновиться оригинальными вариантами этого нейл-дизайна.