04.04.2017
Этой весной в сети магазинов «Подружка» появилась новая коллекция лаков Pearls, Pink Up. Вдохновившись красотой и перламутровым блеском жемчуга, дизайнеры марки создали 10 неповторимых оттенков с необычной текстурой.
  • Pink Up
    1 2 3 ...14
    Лак из коллекции Pearls, оттенок 01, Pink Up

Мы еще не успели опробовать все нюдовые оттенки лаков для ногтей Nudes, Pink Up, а эксперты марки уже представили новую линию. Pearls — это коллекция, вдохновленная завораживающими переливами жемчуга. Линия вобрала в себя нежные и глубокие оттенки розового, небесно-голубого, белого и черного.


По традиции лаки из коллекции относятся к категории Big 5 Free, что говорит о их безопасности и экологичности. Еще один несомненный плюс — широкая удобная кисть. А чтобы продлить стойкость маникюра, можно воспользоваться топами и базами Pink Up.


Вся продукция марки Pink Up эксклюзивно представлена в сети магазинов «Подружка».

Новинки для идеального маникюра от Pink Up

Бьюти-находки и сюрпризы недели: лаки Pink Up, спонжи DE.CO., дезодорант Eisenberg

Бьюти-находки и сюрпризы недели: расческа Tangle Teezer, лаки Pink Up, аромат Missoni