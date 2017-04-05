Большинство женщин время от времени укорачивают длину своих ногтей, однако 16-летняя Симона Тейлор из Германии с ужасом думает о щипчиках и маникюрных ножницах. Девушка вот уже как три года отращивает ногти и подстригать их в ближайшем будущем не собирается.

1 2 3 ... 16 Симона Тейлор из Германии уже три года отращивает ногти

В 2014 году немка Симона Тейлор решила, что пилочки и маникюрные ножницы ей больше не нужны и начала отращивать ногти на руках. Девушку настолько вдохновил просмотренный на YouTube ролик об уходе за длинными ногтями, что она решила обзавестись такими же. За три года их длина стремится к 10 сантиметрам.

Недавно нюрнбергская школьница решила рассказать журналистам о том, как ей живется со столь длинными ногтями.

«Я не собиралась отращивать их до такой длины. Но они росли и росли. Чем больше комплиментов я получала, тем меньше мне хотелось избавиться от них. Первый год моего эксперимента я думала, что вот наступит завтра и я подстригу их. Однако я так и не сделала этого», — призналась изданию The Sun Симона Тейлор.

Девушка не скрывает, что ей тяжело управляться со столь длинными ногтями. На сборы по утрам она тратит по несколько часов, а застегнуть рубашку с маленькими пуговицами для нее целая проблема. Маникюр Тейлор чаще всего делает самостоятельно: чтобы снять лак с ногтей, ей требуется около часа, а наносить его она может и по три часа.

Симона очень боится сломать свои ногти, поэтому даже научилась печатать костяшками пальцев. А вот писать ручкой или карандашом ей очень сложно — руки устают всего через несколько минут, из-за этого даже снизилась ее успеваемость в школе. Тейлор не скрывает, что у нее большие проблемы с физкультурой, ведь она отказывается участвовать в спортивных играх, в которых задействован мяч. «Учителя уговаривают меня обрезать ногти. Но я не сдаюсь, из-за чего мои оценки оставляют желать лучшего», — посетовала девушка.

