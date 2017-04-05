В 2014 году немка Симона Тейлор решила, что пилочки и маникюрные ножницы ей больше не нужны и начала отращивать ногти на руках. Девушку настолько вдохновил просмотренный на YouTube ролик об уходе за длинными ногтями, что она решила обзавестись такими же. За три года их длина стремится к 10 сантиметрам.
Недавно нюрнбергская школьница решила рассказать журналистам о том, как ей живется со столь длинными ногтями.
Девушка не скрывает, что ей тяжело управляться со столь длинными ногтями. На сборы по утрам она тратит по несколько часов, а застегнуть рубашку с маленькими пуговицами для нее целая проблема. Маникюр Тейлор чаще всего делает самостоятельно: чтобы снять лак с ногтей, ей требуется около часа, а наносить его она может и по три часа.
Симона очень боится сломать свои ногти, поэтому даже научилась печатать костяшками пальцев. А вот писать ручкой или карандашом ей очень сложно — руки устают всего через несколько минут, из-за этого даже снизилась ее успеваемость в школе. Тейлор не скрывает, что у нее большие проблемы с физкультурой, ведь она отказывается участвовать в спортивных играх, в которых задействован мяч. «Учителя уговаривают меня обрезать ногти. Но я не сдаюсь, из-за чего мои оценки оставляют желать лучшего», — посетовала девушка.
Мрак
это уже не ногти, а когти. Без покрытия они вообще отвратительны: эти жёлтые ороговевшие отростки!
Да чему тут завидовать?)))) Это страшно и странно, как жить то с ними, да и вообще зачем?))) А о педикюре лучше промолчу...
ого) а комплименты, интересно, ей кто говорил? да и зачем вообще это нужно? единственный плюс-это то, что они крепкие, мои уже давно сломались бы.
Где ее родители интересно? ...
Что-то у меня подозрение на наращенные......
Снизилась успеваемость, собираться в несколько раз дольше, любые бытовые дела практически невозможны... И ради чего?
Прям мурашки побежали от такой гадости. Как же в школе такое разрешают?
И накрашенные страшные и не накрашенные....
Бррр. Аж свои ногти захотелось постричь под корень))) зачем самостоятельно делать себя чуть ли не инвалидом, который даже одеться не может без посторонней помощи. А пишет в школе она как? Ручку взять невозможно, на компьютере печатать тоже. Как она лекции-то записывает? На диктофон?