Подписчики Кайли Дженнер не оценили ее экстремально длинный маникюр

За жизнью семейства Кардашьян-Дженнер следит не один миллион зрителей. Неудивительно, что каждый его представитель всегда выглядит идеально и продумывает образ до мелочей. На днях Кайли показала новый маникюр, однако не всем фолловерам он пришелся по вкусу.



Кайли Дженнер



Кайли Дженнер с особой внимательностью следит за внешним видом, ведь за ее жизнью наблюдают не только зрители реалити-шоу «Семейство Кардашян», но и более 146 миллионов пользователей Инстаграма.



На днях Кайли опубликовала новый пост, в котором похвасталась своим маникюром. Девушка выбрала нежно-розовый цвет, покрыв средний и безымянный пальцы стразами, а вот с длиной решила поэкспериментировать.



Каждый ноготь инстаграм-звезды был чуть ли не по 5 сантиметров в длину.

Многие поклонники знаменитости восхитились смелостью и оценили дизайн, однако некоторые посчитали маникюр Кайли непрактичным. «Зачем понадобились такие длинные ногти?! Как она вообще может что-то делать?», «Как ты застегиваешь свои джинсы?», «Как ты держишь Сторми с этими ногтями?» — задавали вопросы подписчики.