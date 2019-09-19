Подписчики Кайли Дженнер не оценили ее экстремально длинный маникюр

Кайли Дженнер с особой внимательностью следит за внешним видом, ведь за ее жизнью наблюдают не только зрители реалити-шоу «Семейство Кардашян», но и более 146 миллионов пользователей Инстаграма.
На днях Кайли опубликовала новый пост, в котором похвасталась своим маникюром. Девушка выбрала нежно-розовый цвет, покрыв средний и безымянный пальцы стразами, а вот с длиной решила поэкспериментировать.
Многие поклонники знаменитости восхитились смелостью и оценили дизайн, однако некоторые посчитали маникюр Кайли непрактичным. «Зачем понадобились такие длинные ногти?! Как она вообще может что-то делать?», «Как ты застегиваешь свои джинсы?», «Как ты держишь Сторми с этими ногтями?» — задавали вопросы подписчики.