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Подписчики Кайли Дженнер не оценили ее экстремально длинный маникюр

За жизнью семейства Кардашьян-Дженнер следит не один миллион зрителей. Неудивительно, что каждый его представитель всегда выглядит идеально и продумывает образ до мелочей. На днях Кайли показала новый маникюр, однако не всем фолловерам он пришелся по вкусу.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер 

Кайли Дженнер с особой внимательностью следит за внешним видом, ведь за ее жизнью наблюдают не только зрители реалити-шоу «Семейство Кардашян», но и более 146 миллионов пользователей Инстаграма.  

На днях Кайли опубликовала новый пост, в котором похвасталась своим маникюром. Девушка выбрала нежно-розовый цвет, покрыв средний и безымянный пальцы стразами, а вот с длиной решила поэкспериментировать.

Каждый ноготь инстаграм-звезды был чуть ли не по 5 сантиметров в длину.

Многие поклонники знаменитости восхитились смелостью и оценили дизайн, однако некоторые посчитали маникюр Кайли непрактичным. «Зачем понадобились такие длинные ногти?! Как она вообще может что-то делать?», «Как ты застегиваешь свои джинсы?», «Как ты держишь Сторми с этими ногтями?» — задавали вопросы подписчики. 

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19 сентября 2019
Текст Екатерина Авдеева
Фото Getty Images, @kyliejenner/Instagram
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Кайли Дженнер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Новый тренд замутить хочет)) это ж такой колхоз, такое даже у нас в лютой провинции не носят уже лет 10 как

  • да, это мувитон, обычно форму немного подрезают, а она как будто как была изупаковки, так и наклеила

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