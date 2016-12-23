Liu Jo Gold дарит нам сказку, которая начинается с яркой и величественной дамасской розы, лепестки которой нежно пропитаны освежающим грушевым шербетом. Следом вступает белый уд, наполненный эйфорией. Он тонко и незаметно запускает свою темную магию, обманывая окружающих звучанием, казалось бы, легкомысленной ванили и чувственного мускуса. Развязка — это знойная шлейфная долгая вспышка, которой никто не сможет противостоять.

25 декабря Liu Jo приглашает на праздник в Рив Гош «Цветной»

25 декабря в Рив Гош «Цветной» вас ждет погружение в праздничную атмосферу:

Знакомство с ароматом Liu Jo Gold

Новогодние подарки от марки (за покупку любого аромата марки Liu Jo — набор елочных игрушек; за покупку аромата Liu Jo от 50 мл в подарок — красивые локоны, а также каждый покупатель ароматов марки может принять участие в розыгрыше и получить в подарок новогодний набор призов: аромат Liu Jo 50 мл, стильную сумку Liu Jo и роскошный браслет).

Liu Jo — набор елочных игрушек; за покупку аромата Liu Jo от 50 мл в подарок — красивые локоны, а также каждый покупатель ароматов марки может принять участие в розыгрыше и получить в подарок новогодний набор призов: аромат Liu Jo 50 мл, стильную сумку Liu Jo и роскошный браслет). Золотая карта Рив Гош при покупке продукции Liu Jo

Liu Jo Всем пришедшим комплимент от марки

Легкий фуршет и отличное настроение.

Рив Гош «Цветной»