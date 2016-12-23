25 декабря в Рив Гош «Цветной» вас ждет погружение в праздничную атмосферу:
- Знакомство с ароматом Liu Jo Gold
- Новогодние подарки от марки (за покупку любого аромата марки Liu Jo — набор елочных игрушек; за покупку аромата Liu Jo от 50 мл в подарок — красивые локоны, а также каждый покупатель ароматов марки может принять участие в розыгрыше и получить в подарок новогодний набор призов: аромат Liu Jo 50 мл, стильную сумку Liu Jo и роскошный браслет).
- Золотая карта Рив Гош при покупке продукции Liu Jo
- Всем пришедшим комплимент от марки
- Легкий фуршет и отличное настроение.