4 апреля в 20:30 по московскому времени новый посланник бренда Hugo Man актер Зак Эфрон проведет живую Facebook Live сессию общения со всеми желающими!

Актер и посланник бренда Hugo Man проведет живую Facebook Live для общения со всеми желающими. Все, что требуется от вас, — присоединиться к трансляции по этой ссылке.

Недавно в качестве амбассадора бренда Зак Эфрон представил новый аромат Hugo Iced. Сотрудничество актера и марки началось с кампании #YourTimeIsNow, призванной вдохновлять молодых людей каждый день открывать возможности, заключенные в них самих.

Классический аромат Hugo Man — идеальный выбор для тех, кто готов действовать и воплощать свои мечты в жизнь. Заряжая уверенностью с первых нот, он черпает вдохновение в самой природе. Чистые свежие ноты зеленого яблока, шалфея и мужественный аккорд кедрового дерева пробуждают чувства, а легендарный флакон в форме фляги олицетворяет современную мужественность и сильный характер.