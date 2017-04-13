15 апреля в 15.00 в парфюмерном супермаркете «Золотое Яблоко» в Москве состоится долгожданная презентация ароматов от популярного артиста и бизнесмена Тимати. Он представит публике два аромата женский Endorfin и мужской Antidot.

1 2 15 апреля в парфюмерном супермаркете «Золотое Яблоко» Тимати представит ароматы Endorfin и Antidot

В конце прошлого года компания Beautydrugs совместно с Тимати впервые представила ароматы от знаменитого артиста. Композиция каждого аромата разрабатывалась совместно с знаменитым артистом и создана в соответствие с его представлениями об идеальном аромате для него и для нее. Каждый аромат содержит в себе 15 изысканных ингредиентов, включающих пряные ноты можжевельника, техасского кедра, мускуса и ночного жасмина. Идеальное сочетание натуральных ингредиентов позволило обеспечить аромату невероятную стойкость до 24 часов.



Мужской аромат Antidot — древесная фужерная композиция, которая призвана, по словам его создателей, стать «противоядием от любых ее чар». Терпкий цитрусово-древесный оттенок переходит в прохладный мятный шлейф и обволакивает кожу теплым аккордом амбры. Композиция создана для молодых мужчин с безупречным вкусом и высокими амбициями.

Женский аромат Endorfin — квинтэссенция романтических арома-ассоцииаций артиста и катализатор женской привлекательности. Воздушная древесно-фруктовая композиция открывается нотами печёных яблок и искрится нотами шампанского, розовых лепестков, тонких специй и мускуса.

В ноябре 2016 г. первая презентация ароматов состоялась в рамках открытия флагманского магазина Золотое Яблоко Екатеринбурге ТЦ «Кристалл». За 30 минут до начала презентации организаторы мероприятия были вынуждены закрыть вход в магазин, в связи с большим количеством клиентов.

В этом году, на презентации аромата в Москве ожидается не меньший ажиотаж.

Только в этот день все гости супермаркета «Золотое Яблоко» смогут не только познакомиться с ароматами, но и лично пообщаться с Тимати и получить его автограф. Также во время презентации, при покупке аромата Endorfin или Antidot, каждый клиент получает гарантированный автограф и фото со звездой.



15 апреля ароматы можно приобрести со скидкой, скачав приложение «Золотое Яблоко» с виртуальной дисконтной картой. Скидка считывается через QR-код, по которому копятся бонусы – в дальнейшем их можно тратить на любую покупку в супермаркете.



Стоимость одного аромата (50 мл) — 6 180 руб.

"Золотое Яблоко"