Начиная с 2007 года Килиан Хеннесси разработал более 35 ароматов. Каждый из них рассказывает собственную историю. Этой весной парфюмер представил новинку, вдохновленную таинственным образом пиратского галеона. Black Phantom Memento Mori очаровывает нотами ирландского кофе и аккордами излюбленного напитка пиратов — рома.

Знаменитое высказывание Вильяма Шекспира «Ешь, пей и веселись, ибо завтра мы умрем» несмотря на, казалось бы, пессимистичный настрой, призывает наслаждаться каждым мгновением, пока есть такая возможность. Начать парфюмеры Киллиан Хеннесси и Сидони Лансессер предлагают именно с аромата Black Phantom Memento Mori. Для его создания, они придали неожиданное звучание ирландскому кофе, а традиционный виски заменили на излюбленный напиток пиратов — ром.

Новинка Black Phantom Memento Mori открывается глотком горячего кофе, смешанного с карибским ромом, который лился рекой на пиратских пиршествах. Композиция дополнена аккордами миндаля, напоминающими аромат яда цианида, сахарного тростника, переплетающихся с густыми кремовыми оттенками сандала. А насыщенные горькие кофейные ноты прекрасно дополняет теплый землистый ветивер.

Изысканный, черный как смоль флакон представлен в темном лакированном футляре с изображением смеющегося черепа, который выглядит как зловещее надгробие в яковетинском стиле.

Кроме того, марка представила обновленные версии парфюмерных бестселлеров Good Girl Gone Bad и Straight to Heaven, White Cristal с измененными формулами. Теперь эти ароматы предлагаются в версии Extreme, а Good Girl Gone Bad, Love Don't Be Shy и Voulez-vous Coucher avec Moi вышли в новых модных футлярах-клатчах.



Также пополнилась и линия средств для дома: ароматизированная свеча и пресс-папье, парфюмированная кисточка, мыло и мыльница, инкрустированная перламутром.



Рекомендуемая розничная цена: Black Phantom Memento Mori спрей в многоразовом флаконе 50 мл — 27 000 руб.