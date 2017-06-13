Знаменитое высказывание Вильяма Шекспира «Ешь, пей и веселись, ибо завтра мы умрем» несмотря на, казалось бы, пессимистичный настрой, призывает наслаждаться каждым мгновением, пока есть такая возможность. Начать парфюмеры Киллиан Хеннесси и Сидони Лансессер предлагают именно с аромата Black Phantom Memento Mori. Для его создания, они придали неожиданное звучание ирландскому кофе, а традиционный виски заменили на излюбленный напиток пиратов — ром.
Изысканный, черный как смоль флакон представлен в темном лакированном футляре с изображением смеющегося черепа, который выглядит как зловещее надгробие в яковетинском стиле.
Кроме того, марка представила обновленные версии парфюмерных бестселлеров Good Girl Gone Bad и Straight to Heaven, White Cristal с измененными формулами. Теперь эти ароматы предлагаются в версии Extreme, а Good Girl Gone Bad, Love Don't Be Shy и Voulez-vous Coucher avec Moi вышли в новых модных футлярах-клатчах.
Также пополнилась и линия средств для дома: ароматизированная свеча и пресс-папье, парфюмированная кисточка, мыло и мыльница, инкрустированная перламутром.
Рекомендуемая розничная цена: Black Phantom Memento Mori спрей в многоразовом флаконе 50 мл — 27 000 руб.