20 декабря Анна Грачевская опубликовала в своем Instagram короткий ролик, на котором показала, как выглядят ее ягодицы после недавно проведенной имплантации. По всей видимости, видео было снято в первые дни после операции. Об этом можно судить по установленному дренажу, а также синякам и кровоподтекам на теле звезды.
Как оказалось, переживания телеведущей не были беспочвенными. Спустя 12 часов после публикации этот ролик таки исчез с ее страницы. Однако некоторые подписчики Грачевской все же смогли оценить результаты ее недавней операции, но от комментариев воздержались. Мы, к слову, успели предусмотрительно сделать скрин из видео, который вы найдете в нашей галерее.
Я не против пластических операций, сама делала, но такие фото это чересчур. Ну как такое можно выставить на всеобщее обозрение?)) И смешно, и неприятно.
Зрелище не для слабонервных, конечно! Что нельзя было пойти в зал и накачать булки???
Так если природа не наградила хорошей формой булок, нужно немало времени и сил, чтобы их накачать. А так вставила импланты и ты звезда!)))
Радикально, конечно...но точно будет лучше, чем раньше, на фото "до" действительно все очень плоско.
2 фото не поняла сразу. По-моему вид спереди. Там же определенно пупок?
Понравилось фото №11, на остальных агрессивная, какая-то мужеподобная красота.
2 фото не поняла сразу. По-моему вид спереди. Там же определенно пупок?
Идут добровольно на адскую боль и портят здоровье. Скоро мода пройдет и побежит доставать импланты.
Cовсем уже нечем похвалиться что ли.
Лучше бы нос сделала.