Чуть больше недели назад 30-летняя Анна Грачевская вставила импланты в ягодицы, о чем сразу же откровенно рассказала своим фолловерам в Instagram. Немного восстановившись после хирургического вмешательства, телеведущая впервые продемонстрировала поклонникам результаты проведенной операции.

1 2 3 ... 15 Анна Грачевская показала, как выглядят ее ягодицы после операции по установке имплантов

20 декабря Анна Грачевская опубликовала в своем Instagram короткий ролик, на котором показала, как выглядят ее ягодицы после недавно проведенной имплантации. По всей видимости, видео было снято в первые дни после операции. Об этом можно судить по установленному дренажу, а также синякам и кровоподтекам на теле звезды.

«На ночь вам! Прелести от @doctor_nugaev. Доживет до утра, даже интересно? (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — с юмором поинтересовалась Грачевская у фолловеров, не удалят ли ее пост на следующее утро. Подпись Анна также сопроводила забавным хэштегом #мойкардашьян.

Как оказалось, переживания телеведущей не были беспочвенными. Спустя 12 часов после публикации этот ролик таки исчез с ее страницы. Однако некоторые подписчики Грачевской все же смогли оценить результаты ее недавней операции, но от комментариев воздержались. Мы, к слову, успели предусмотрительно сделать скрин из видео, который вы найдете в нашей галерее.