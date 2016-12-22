Эксперты утверждают, что американская актриса Меган Маркл все-таки решилась лечь под нож хирурга — по мнению одного из них, доктора Стивена Грифки, пару лет назад звезде сделали ринопластику. Специалист сравнил фото девушки в юности и ее свежие снимки: на них нос мисс Маркл действительно выглядит по-разному.
«Меган никогда не нравился ее слишком широкий нос, унаследованный от матери-афроамериканки. Примерно в то же время, когда она наконец отправилась на консультацию к пластическому хирургу, она стала открыто восхищаться принцем Гарри и мечтать о встрече с ним. Кажется, операция принесла свои плоды!» — добавил приятель актрисы в интервью американскому порталу Radar Online.
Да уж, из гадкого утенка получился вполне такой приличный лебедь))
Да, красивая она...
Да, красивая она...
То есть то, что она сделала пластику для себя, еще не будучи знакомой с Гарриком, это даже в голову не приходит? Ну значит, она провидица.
Где красоту увидели, маленькие глазки, большой нос.
Не вижу ринопластики, нос у нее и сейчас не очень, срлюснутый. Просто переросла и волосы распрямила.
Даже на нашем первом канале был репортаж, что британцев поразил роман Гарри с Маркл даже больше, чем победа Трампа и брексит. Многие надеются. что королева запретит Гарри жениться. До сих пор нет хороших совместных фотографий, кроме нескольких нечетких снимков паппараци. С другими своими девушками он снимался охотно, снимков полно. Там, где фотошоп она еще ничего, а без фотошопа у нее нечистое лицо все в веснушках прыщах и родинках.
Совершенно верно, британцы в шоке.что Гарри выбрал наполовину афроамериканскую, малоизвестную, 35-летнюю разведенную актрису. Почитайте комментарии самих британцев к статьям Дейли мейл и др. , они считают, если Гарри женится на ней, это будет конец монархии.
Ну Англия всегда была пуританской. И после скучного Уильяма британцы хотят скандалов и обсуждений. Мой дядя, который живет там уже 8 лет говорит, что кто-то против, кто-то за, а многие, особенно молодёжь говорят уже 21 век. Так что , эта шумиха временная. Многие говорят так же, что после истории с Дианой не будут мешать Гарри. Сейчас браки по любви. Тем более на трон он не претендует.
Даже на нашем первом канале был репортаж, что британцев поразил роман Гарри с Маркл даже больше, чем победа Трампа и брексит. Многие надеются. что королева запретит Гарри жениться. До сих пор нет хороших совместных фотографий, кроме нескольких нечетких снимков паппараци. С другими своими девушками он снимался охотно, снимков полно. Там, где фотошоп она еще ничего, а без фотошопа у нее нечистое лицо все в веснушках прыщах и родинках.
Она его девушка. Он Ее выбрал и очевидно она ему нравится. Она, а не кто-то другой. Почему тут все против неё, не понимаю. Мы то не британцы. И поверьте Гарри плевать, что вы там о ней думаете. Здесь все так ж"опу рвут из-за этого. Смешно просто.
Да мнения разные, но все-таки Маркл не комильфо во всех отношениях, Челси и Крессида были лучше. Если Маркл старше, актриса второстепенных ролей, родители у нее в разводе и банкроты, сама снимает дом на окраине Торонто, разведена, и про романы ее пишут, тогда, чем она отличается от обыкновенных людей, и Гарри если женится на ней, чем будет отличаться от простого народа. Когда Вильям женился на Кейт, ее родители были уже миллионерами и сами частично оплачивали их свадьбу.