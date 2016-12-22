Журналисты и поклонники продолжают раскапывать подробности жизни 35-летней Меган Маркл, избранницы самого завидного холостяка в мире — принца Гарри. Одному из американских порталов удалось выяснить, что несколько лет назад актриса сделала ринопластику. Возможно, именно тогда она и решила соблазнить наследника британского престола?

Эксперты утверждают, что американская актриса Меган Маркл все-таки решилась лечь под нож хирурга — по мнению одного из них, доктора Стивена Грифки, пару лет назад звезде сделали ринопластику. Специалист сравнил фото девушки в юности и ее свежие снимки: на них нос мисс Маркл действительно выглядит по-разному.

«Меган никогда не нравился ее слишком широкий нос, унаследованный от матери-афроамериканки. Примерно в то же время, когда она наконец отправилась на консультацию к пластическому хирургу, она стала открыто восхищаться принцем Гарри и мечтать о встрече с ним. Кажется, операция принесла свои плоды!» — добавил приятель актрисы в интервью американскому порталу Radar Online.