Не так давно 26-летняя Рита Керн рассказывала фолловерам о своих планах в наступающем 2017 году увеличить и без того пышную грудь. Тогда большинство подписчиков принялось отговаривать одну из ярких участниц «Дома-2» от очередного хирургического вмешательства, ведь по их мнению, из-за многочисленных операций бюст девушки уже приобрел максимально неестественную форму.

1 2 3 ... 15 Фолловеры Риты Керн считают, что после многочисленных операций ее грудь стала выглядеть неестественно

Звезда «Дома-2» Рита Керн не скрывает от поклонников, что неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Особое внимание девушка уделяет своему бюсту. Даже увеличив грудь до 8 размера, Рита по-прежнему не считает ее достаточно пышной.

Однако многочисленные фолловеры мнения Керн не разделяют и просят ее перестать издеваться над собственным телом. «Ужас!! Кому может такое нравиться?», «Ты что с собой делаешь! Остановись», «Как так можно было изуродовать себя (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выражают свое искреннее недоумение под снимками Риты подписчики.

К слову, увидев один из свежих кадров Керн в Instagram, нам тоже показалось, что в последнее время грудь девушки стала выглядеть настолько неестественно, что по форме больше напоминает квадрат.