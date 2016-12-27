Не так давно 26-летняя Рита Керн рассказывала фолловерам о своих планах в наступающем 2017 году увеличить и без того пышную грудь. Тогда большинство подписчиков принялось отговаривать одну из ярких участниц «Дома-2» от очередного хирургического вмешательства, ведь по их мнению, из-за многочисленных операций бюст девушки уже приобрел максимально неестественную форму.
Звезда «Дома-2» Рита Керн не скрывает от поклонников, что неоднократно ложилась под нож пластического хирурга. Особое внимание девушка уделяет своему бюсту. Даже увеличив грудь до 8 размера, Рита по-прежнему не считает ее достаточно пышной.
Однако многочисленные фолловеры мнения Керн не разделяют и просят ее перестать издеваться над собственным телом.
«Ужас!! Кому может такое нравиться?», «Ты что с собой делаешь! Остановись», «Как так можно было изуродовать себя (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — выражают свое искреннее недоумение под снимками Риты подписчики.
К слову, увидев один из свежих кадров Керн в Instagram, нам тоже показалось, что в последнее время грудь девушки стала выглядеть настолько неестественно, что по форме больше напоминает квадрат.
Жесть.Этож надо по собственному желанию так себя изуродовать,страшная ужссс.Ей 26,а выглядит на 50.
Куда больше то?)) Эта грудь уже итак почти до шеи))) она хочкт до побородка?))
Удачи ей! Без таких ,как она, было бы скучно.
какая гадость это ваша.......Рита Керн :)