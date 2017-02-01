По информации СМИ, на днях бывшая участница телешоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко в очередной раз обратилась к пластическому хирургу и сделала ринопластику — коррекцию носа. Поклонники заметили изменения на свежих селфи в Instagram девушки, но она никак их не комментирует.
По слухам, на операцию Екатерину подтолкнул развод с мужем Никитой Капелюшем, также экс-участником телестройки, брак с которым продлился 2 года. Говорят, Колисниченко уже встретила новую любовь и решилась на операцию в надежде удержать его внимание. Кстати, в прошлом году, незадолго до расставания с Никитой Капелюшем, Екатерина начала свой путь к совершенному телу с увеличения ягодиц и груди, а также избавилась от лишних килограммов на талии с помощью липосакции.
Столько тюнинга, а все равно некрасивая:(((
Вот чисто из любопытства, а откуда у нее деньги на все эти операции? ведь это все нехило стоит! Где она работает? С мужем развелась, так откуда такие вливания?
Маленький нос только подчеркнул некрасивые скулы
Зачем??? Был нормальный нос. Вот ей не надо было вообще переделывать его. Грудь ладно еще, но а в ягодицы зачем силикон?? Что за девки пошли, как проблемы в личной жизни, так под нож... Да не решит ее проблему это. Была нормальная девушка, сделала себя куклой. Нормальный мужчины на такое не клюют, пора уже понять! Теперь ее удел альфонсы, папики и.т.д, ну если она за ними гоняется, умному мужчине такая бабенка не нужна, я даже не знаю, смотрится вульгарно. На груди надо было остановиться.
Что-то есть в ее лице... никаким носом не исправить
блин, были может неидеальные, но симпотные -а теперь что одна, что вторая абсолютно безликие как тысяча таких же...
Охренеть даже талии своей нет и *****' Силиконовая. Тяжёлый случай!!!
Некрасивые эти сестры.