28-летняя экс-участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко легла на стол пластического хирурга, едва успев развестись с супругом Никитой Капелюшем. Говорят, девушка отчаянно пытается привлечь внимание нового возлюбленного.

По информации СМИ, на днях бывшая участница телешоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко в очередной раз обратилась к пластическому хирургу и сделала ринопластику — коррекцию носа. Поклонники заметили изменения на свежих селфи в Instagram девушки, но она никак их не комментирует.

По слухам, на операцию Екатерину подтолкнул развод с мужем Никитой Капелюшем, также экс-участником телестройки, брак с которым продлился 2 года. Говорят, Колисниченко уже встретила новую любовь и решилась на операцию в надежде удержать его внимание. Кстати, в прошлом году, незадолго до расставания с Никитой Капелюшем, Екатерина начала свой путь к совершенному телу с увеличения ягодиц и груди, а также избавилась от лишних килограммов на талии с помощью липосакции.