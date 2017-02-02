Фолловеры Дарьи Пынзарь считают, что за последние несколько недель она очень сильно изменилась внешне. На днях знаменитость выложила в свой Instagram короткий видеролик, в комментариях под которым подписчики принялись вновь активно обсуждать эту тему.
Другие посчитали, что Пынзарь просто увлеклась инъекциями филлеров, из-за чего ее лицо стало выглядеть немного одутловатым. Были и те подписчики, которые сочли, что звезда «Дома-2» просто подобрала неудачный мейкап.
«Мне кажется, Даша себе что-то вколола(( Зачем(( Выглядит опухшей, не красиво, зачем все уродуют себя(((», «Что-то поменялось в лице, раньше мне больше нравилась, зачем себя менять, все на одно лицо стали(((», «Даша, ты стала выглядеть старше», «Даша приветик! ты правда как то изменилась не могу понять что изменилось! но раньше ты милее была!», «Однозначно ей с таким макияжем ходить нельзя)», «Даша, ты намного лучше была. Зачем ботексом себя накачиваешь, не красиво, вот честное слово. Всегда говорила, что ты красотка, сейчас это сказать не могу, прости!!!», «Помада не очень идет», «Очень сильно изменилась, что не похожа на себя. Раньше была лучше. И взгляд, и лицо, не пойму (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — высказались фолловеры.
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Все,как с конвеера.
Это не нож хирурга,это филлеры называется,вон с бузавай такая же история приключилась😃
вколола в скулы (под глазами филлеры). Переборщила.
На последней фотографии в платке такая прелесть, личико хорошенькое. Жалко будет, если испортит.
Левый глаз стал более узким, чем правый? Или мне показалось?..
Хорошенькая, хоть что с ней делай.
А маникюр где (1 фото)? Некомплект
А правда на 8 фото на жену Маликова похожа?
Нравится Даша и очень даже милая красивая девушка и главное счастливая ей очень повезло с мужем
вколола в скулы (под глазами филлеры). Переборщила.