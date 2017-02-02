28 января Анна Калашникова решилась на повторную маммопластику (первую операцию по увеличению бюста девушка сделала еще 6 лет назад). На своей странице в Instagram знаменитость в подробностях рассказывала о подготовке к процедуре, а также делилась первыми впечатлениями от обновленных форм.
2 февраля девушка опубликовала в фотоблоге фото, сделанное во время перевязки. В посте под ним Анна рассказала, что ее наконец выписали из клиники, а также поведала о риске, на который ей пришлось пойти ради этого снимка.
Актриса объяснила, что первые 2-4 недели после операции врач запретил ей высоко поднимать руки. Анна также отметила, что если подписчики будут настаивать, в скором времени она осмелится выложить фото, сделанные непосредственно до и после операции. «Давайте голосовать! Если это фото наберет 10.000 лайков, выложу фото до и после «без фотошопа», — добавила Калашникова.
Ох что за дура(( хотела чужого сына на Прохора повесить и зачем то грудь сделала и выставляет на показ. Зачем все это?
Заголовок то как будто она детей из горящего дома спасает, прям реально противно о ней уже читать, такое ощущение что статья для дебилов написана.
какая новость! зашибись! как же нам жить, не зная , что какая-то дура с новыми сиськами домой вернулась...
капец! Чем знаменита сия мадам кроме псевдоромана с Прошкой, фотками в Дубае и бесконечными селфи? Ну пожалуйста, расскажите, что великого или хотя бы интересного сделала "звездааннакалашникова"?
Мне не интересен бюст этой перештопанной Аньки Франкенштейн.
Ох что за дура(( хотела чужого сына на Прохора повесить и зачем то грудь сделала и выставляет на показ. Зачем все это?
Да она и беременна не была, это было видно по её лицу и фигуре - абсолютно не было никаких изменений, живот как пристегнутый
Почему-то я думала, что она умная женщина.
Подбешивает уже!
Почему-то я думала, что она умная женщина.