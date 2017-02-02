Несколько дней назад 32-летняя Анна Калашникова легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. Недавно актрису выписали из клиники, о чем она сразу же сообщила своим фолловерам в Instagram, сопроводив пост снимком, на котором с гордостью продемонстрировала результат проведенной операции.

1 2 3 ... 15 На днях Анна Калашникова сделала операцию по увеличению груди

28 января Анна Калашникова решилась на повторную маммопластику (первую операцию по увеличению бюста девушка сделала еще 6 лет назад). На своей странице в Instagram знаменитость в подробностях рассказывала о подготовке к процедуре, а также делилась первыми впечатлениями от обновленных форм.



2 февраля девушка опубликовала в фотоблоге фото, сделанное во время перевязки. В посте под ним Анна рассказала, что ее наконец выписали из клиники, а также поведала о риске, на который ей пришлось пойти ради этого снимка.

«Доброе утро! я уже дома и затискала Данюшку) А вчера успела сделать такое селфи, правда меня отругал мой хирург за попытку поднять руку, но я тут же исправилась!» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru), — сообщила Калашникова фолловерам.



Актриса объяснила, что первые 2-4 недели после операции врач запретил ей высоко поднимать руки. Анна также отметила, что если подписчики будут настаивать, в скором времени она осмелится выложить фото, сделанные непосредственно до и после операции. «Давайте голосовать! Если это фото наберет 10.000 лайков, выложу фото до и после «без фотошопа», — добавила Калашникова.