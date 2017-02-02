Роскошному бюсту Шарлотты МакКинни позавидуют многие. Однако кто бы мог подумать, что сама модель с подросткового возраста испытывает комплексы из-за большой груди, которой ее наградила матушка-природа. Об этом она рассказала в недавней беседе с журналистами американского журнала Ocean Drive.
МакКини призналась, что еще в школе подвергалась травле и издевательствам одноклассников из-за своих женственных форм. Чуть позже пышный бюст также стал преградой Шарлотты на пути к успешной модельной карьере — по словам девушки, ей не раз отказывали в работе из-за чересчур большой груди.
Время от времени модель задумывается об уменьшении бюста хирургическим путем и не исключает возможности, что когда-нибудь все же прибегнет к маммопластике.
Шикарная фигура!Грудь смотрится гармонично!
Хочет привлечь к себе внимание. Сомневаюсь, что ей мешает бюст.
Ее надо с Аленой Водонаевой подружить. Та тоже всю жизнь большой груди стесняется ))))))
Ну да, ну да, ей настолько неловко, что грудь в центре внимания на каждой фотке, хахахааа. Лицо - смесь Йохансон и Свифт
везет же людям)) шикарно
везет же людям)) шикарно
я часто такой тип фигуры вижу, большая грудь, узкие бедра и отсутствие талии, только мне попадаются они во основном метр с кепкой и грудь везде выставляют наружу, а здесь высокая, так очень красивая девушка
Да конечно лукавит, сама же и понимает, что если б не её грудь, вряд ли б она вообще стала известной. Симпатичных худеньких девушек с милой мордашкой миллионы, а вот ещё и с такой грудью уже точно поменьше.
Красивая девушка, красивая фигура, красивая грудь. Ничего менять и резать не надо. Красота, все шикарно и натурально.
Шикарно, когда в лифчике, а на фотке в мокрой майке-фу👎