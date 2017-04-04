44-летняя Анастасия Калманович недавно обратилась к пластическому хирургу. Актриса не рассказала, какие именно процедуры были проведены, но показала результат операции. Многие поклонники музыкального продюсера не узнали своего кумира на свежих фотографиях.

3 апреля в Инстаграме одного из московских пластических хирургов появились фотографии Анастасии Калманович после операции. Оказывается, актриса и музыкальный продюсер обратилась к специалисту, чтобы сделать ряд омолаживающих процедур. Судя по снимкам, ей были проведены липофилинг и блефаропластика.

«Спасибо тебе, дорогая Настя Калманович, за фото до и после! Это мы на 9е сутки такие красивые после гармонизации, без ретуши (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)», — написал хирург под коллажом из снимков Калманович.

Поклонники написали Анастасии множество комплиментов. По их мнению, теперь она выглядит как никогда молодо и привлекательно: «Очень круто», «Реально моложе», «Талант! Стала девочкой», «Минус десять лет».

Однако некоторые пользователи Сети попросту не узнали Калманович: «Другой человек», «Изменилась до неузнаваемости, и потеряла свой шарм», «Мне все нравится , но почему глаза сразу другие становятся , причем у всех», «Ой, но она же другим человеком стала», «Это не Настя!».