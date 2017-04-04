3 апреля в Инстаграме одного из московских пластических хирургов появились фотографии Анастасии Калманович после операции. Оказывается, актриса и музыкальный продюсер обратилась к специалисту, чтобы сделать ряд омолаживающих процедур. Судя по снимкам, ей были проведены липофилинг и блефаропластика.
Поклонники написали Анастасии множество комплиментов. По их мнению, теперь она выглядит как никогда молодо и привлекательно: «Очень круто», «Реально моложе», «Талант! Стала девочкой», «Минус десять лет».
Однако некоторые пользователи Сети попросту не узнали Калманович: «Другой человек», «Изменилась до неузнаваемости, и потеряла свой шарм», «Мне все нравится , но почему глаза сразу другие становятся , причем у всех», «Ой, но она же другим человеком стала», «Это не Настя!».
Ничего не изменилось.....Тетя тетей
А кто это, стесняюсь спросить?
Результат пока рано оценивать! Ещё не сошли отеки после операции. Стала выглядеть действительно моложе... Лет 30 можно дать, ухоженные 30. Но у нее более квадратное лицо было, что придивало аристократизм, а стало округлое, простое. (хоть и более классическое)
Да отлично получилось! И на себя она очень даже похожа, помолодела просто сильно сразу. Молодцы хирурги!
А кто это, стесняюсь спросить?
пока с короткой стрижкой не увидела, даже не поняла кто это. Ну реально помолодела, сказать, что ее теперь не узнать, не могу. Так что все ок. Результат хороший.
Блонд ей к лицу. Около 40 теперь можно дать.
После 2014 - что то пошло не так. А точнее начиная с 2014....
очень заметно. по носогубкам и то что рядом вокруг рта эта зона. имхо, правда стала моложе. хорошая работа
После 2014 - что то пошло не так. А точнее начиная с 2014....