Мелани Гриффит — большая поклонница пластической хирургии. За свою жизнь актриса успела изменить форму носа, сделать более выразительные скулы, операцию на веках, пластику живота и коленей. Оказалось, бывшая жена Антонио Бандераса попала в настоящую зависимость. На днях Мелани откровенно рассказала о том, что жалеет, что столько раз ложилась под нож хирургов.

1 2 3 ... 16 Мелани Гриффит дала откровенное интервью журналу Porter

Недавно Мелани Гриффит дала интервью журналу Porter, в котором рассказала о том, чем обернулись ее многочисленные эксперименты с внешностью.

Актриса призналась, что ее лицо после пластики изменилось до неузнаваемости и спустя много лет она решила отказаться от радикальных мер и прибегнуть к инъекциям.

«Я не осознавала, что дело зашло слишком далеко до тех пор, пока люди не начали говорить мне: «Боже мой, что она с собой сделала!». Меня очень задевали комментарии поклонников о том, что я больше не похожа на себя. На самом деле, я лишь пыталась избавиться от последствий неудачной пластики лица, сделанной 20 лет назад. Надеюсь, что сейчас я выгляжу гораздо лучше», — рассказала журналистам издания Гриффит.