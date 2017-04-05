Недавно Мелани Гриффит дала интервью журналу Porter, в котором рассказала о том, чем обернулись ее многочисленные эксперименты с внешностью.
«Я не осознавала, что дело зашло слишком далеко до тех пор, пока люди не начали говорить мне: «Боже мой, что она с собой сделала!». Меня очень задевали комментарии поклонников о том, что я больше не похожа на себя. На самом деле, я лишь пыталась избавиться от последствий неудачной пластики лица, сделанной 20 лет назад. Надеюсь, что сейчас я выгляжу гораздо лучше», — рассказала журналистам издания Гриффит.
я понимаю Бандераса!
я понимаю Бандераса!
В '91-ом самая удачная внешность. Немного подкорректировала внешность, но ещё не переборщила.
А я нет. Жена не изношенная вещь, менять на новую. Это человек. И где был он, всё это время??