По слухам, чуть больше недели назад 34-летняя Ксения Бородина прибегла к операции по коррекции формы носа. Сама телеведущая отрицала факт хирургического вмешательства, однако на днях выложила в Инстаграм новое видео, на котором самая выдающая часть на ее лице все же выглядит несколько иначе, чем раньше.

1 2 3 ... 15 На днях Ксения Бородина выложила новое видео в Инстаграм, на котором ее нос выглядит не так, как раньше

4 апреля Ксения Бородина опубликовала в Инстаграм новый короткий ролик, на котором она поет песню, сидя за рулем личного автомобиля. В комментариях под видео большинство фолловеров сразу же отметили, что внешность телеведущей сильно изменилась.

Подписчики поспешили предположить, что резкая бьюти-трансформация связана с ринопластикой, к которой Бородина, по слухам, прибегла 25 марта.



«А что с носом? Отек? Вы рано сделали?», «На нос посмотрите, ринопластику сделала, нос еще синий и опухший», «Да очень видно нос оттекшый», «Да новый нос) и нет прямых эфиров», «У меня тоже нос после ринопластики на кончик носа, и отек. Говорят 4 мес отекать будет)) Так забавно, что носы после пластики у всех похожи ))», «Вот почему так давно не выкладывала фото) нос делала) тот был лучше», «Действительно, нос все-таки отдала в руки хирургов, жаль, хороший нос был свой», «А что случилось с носом? Была такая яркая и с изюминкой... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — поделились интернет-пользователи своими мнениями.



Многие фолловеры также отметили, что у Бородиной изменилась форма не только носа, но и губ, однако телеведущая в саркастичной форме поспешила развеять эти сомнения, ответив на один из комментариев под видео: «Вот фиговый вы косметолог я вам скажу, если ты свои натуральные губы не можешь отличить от надувных! А так вы клевая женщина, но косметолог плохой)))».

Дорога домой 🏡🏡🏡🏡 как хорошо в Москве быть по делам, а потом уезжать домой загород 🙋🙋🙋🙋 Публикация от borodylia (@borodylia) Апр 4 2017 в 10:27 PDT