4 апреля Ксения Бородина опубликовала в Инстаграм новый короткий ролик, на котором она поет песню, сидя за рулем личного автомобиля. В комментариях под видео большинство фолловеров сразу же отметили, что внешность телеведущей сильно изменилась.
«А что с носом? Отек? Вы рано сделали?», «На нос посмотрите, ринопластику сделала, нос еще синий и опухший», «Да очень видно нос оттекшый», «Да новый нос) и нет прямых эфиров», «У меня тоже нос после ринопластики на кончик носа, и отек. Говорят 4 мес отекать будет)) Так забавно, что носы после пластики у всех похожи ))», «Вот почему так давно не выкладывала фото) нос делала) тот был лучше», «Действительно, нос все-таки отдала в руки хирургов, жаль, хороший нос был свой», «А что случилось с носом? Была такая яркая и с изюминкой... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru)» — поделились интернет-пользователи своими мнениями.
Многие фолловеры также отметили, что у Бородиной изменилась форма не только носа, но и губ, однако телеведущая в саркастичной форме поспешила развеять эти сомнения, ответив на один из комментариев под видео: «Вот фиговый вы косметолог я вам скажу, если ты свои натуральные губы не можешь отличить от надувных! А так вы клевая женщина, но косметолог плохой)))».
криво сделали что ли
Губы так выпячивает...ну зачем? У нее ж и так хорошие пухлые губы. Нос сделала,да. Отек виден еще
Не первая ее ринопластика.
очередная мукла
такие раньше красивые волосы были, осталось 3 волоса в 4 ряда😭
Зачем наши "звезды" выкладывают такие видео? )) ни песню не знает, ни голоса)))
пхах)) видео огонь))))
А вообще, когда они вот так тупо держат перед собой камеру и периодически вспоминают, что надо выпятить губы, потом попровляют волосы( у всех абсолютно одинаковые движения).
А вообще, когда они вот так тупо держат перед собой камеру и периодически вспоминают, что надо выпятить губы, потом попровляют волосы( у всех абсолютно одинаковые движения).
Очень сильно видно, что нос сделан. Стал ещё более кривой, хотела видимо курносый