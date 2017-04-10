Женщины всегда будут чем-то недовольны — такая у нас натура. В стремлении к совершенству многие готовы целыми днями потеть в спортзалах, делать дорогостоящие и порой не очень приятные бьюти-процедуры, скупать жиросжигающие препараты и прочие БАДы, не говоря о многочисленных косметических новинках. Однако в погоне за идеалом мы забываем о главном — если уж не любить, то хотя бы целиком и полностью принимать свое тело, несмотря на любые изъяны. Поучиться этому можно у звезд. Героини нашей подборки не сходят с ума из-за лишней растяжки или неровности на коже. Без стыда и стеснения они щеголяют в бикини и коротких шортах по пляжам и даже большим городам — и этим очень нам нравятся.

1 2 3 ... 30 Джессика Альба, 35 лет

Джессика Альба — казалось бы, редкая счастливица с идеальным телом (и это будучи дважды мамой!). Но нет, даже у стройной актрисы есть целлюлит и растяжки

Многие врачи не устают убеждать нас, что целлюлит и растяжки — это не недостатки, а особенности женского организма. Кажется, еще чуть-чуть, и мы полностью им поверим, ведь такая «напасть», как целлюлит, может приключиться даже с теми, кто застрахован от любых бьюти-изъянов с помощью неограниченных средств и знакомств с лучшими специалистами в области косметологии. И пока миллионы женщин по всему миру пытаются любыми способами избавиться от несовершенств, голливудские дивы из нашей подборки напоминают нам о древней мудрости: не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней, и жить сразу станет легче и веселее.