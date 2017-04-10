Многие врачи не устают убеждать нас, что целлюлит и растяжки — это не недостатки, а особенности женского организма. Кажется, еще чуть-чуть, и мы полностью им поверим, ведь такая «напасть», как целлюлит, может приключиться даже с теми, кто застрахован от любых бьюти-изъянов с помощью неограниченных средств и знакомств с лучшими специалистами в области косметологии. И пока миллионы женщин по всему миру пытаются любыми способами избавиться от несовершенств, голливудские дивы из нашей подборки напоминают нам о древней мудрости: не можешь изменить ситуацию — измени свое отношение к ней, и жить сразу станет легче и веселее.
И на солнце есть пятна! Звезды, которые не стесняются растяжек и целлюлита
Женщины всегда будут чем-то недовольны — такая у нас натура. В стремлении к совершенству многие готовы целыми днями потеть в спортзалах, делать дорогостоящие и порой не очень приятные бьюти-процедуры, скупать жиросжигающие препараты и прочие БАДы, не говоря о многочисленных косметических новинках. Однако в погоне за идеалом мы забываем о главном — если уж не любить, то хотя бы целиком и полностью принимать свое тело, несмотря на любые изъяны. Поучиться этому можно у звезд. Героини нашей подборки не сходят с ума из-за лишней растяжки или неровности на коже. Без стыда и стеснения они щеголяют в бикини и коротких шортах по пляжам и даже большим городам — и этим очень нам нравятся.
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Эмбер Роуз - это мрак кромешный, вот ********* с такиф карданом стринги на пляже носить????😨
Эмбер Роуз - это мрак кромешный, вот ********* с такиф карданом стринги на пляже носить????😨