Кассандра Касс еще ребенком поняла, что родилась не в том теле. С самого детства мальчик вел себя как девочка: просил родителей купить ему платья и предпочитал играть в куклы. Когда Касс была ребенком, мать бросила семью — воспитанием Кассандры и ее старших братьев занялся отец, тренер по баскетболу. Мужчина привлекал сыновей к семейному делу — фермерству. Но Кассандру никогда особенно не тянуло к земле — она мечтала танцевать.
Вначале Кассандра переехала из Айовы во Флориду, где начала делать первые шаги в бурлеске. Тогда же врачи разрешили ей приступить к гормональной терапии, а также провели несколько пластических операций. Талантливую танцовщицу заметили и предложили переехать в Голливуд — именно там она довела себя до идеала.
Касс не скрывает, что потратила четверть миллиона долларов на многочисленные пластические операции: «Я сделала ринопластику, увеличила грудь и бедра, избавилась от адамова яблока. Кроме того, постоянно делаю инъекции ботокса в губы и щеки. Наверное, единственное, что осталось не тронуто хирургами — мое сердце. И, кстати, гениталии мне тоже изменили».
Помимо танцев и съемок в разных реалити-шоу, Касс успевает отстаивать права транссексуалов и сексуальных меньшинств.
Круууто
Иногда Вселенная допускает ошибки, и человек рождается не в своем теле. Что я могу сказать? Шикарная девушка, роскошная до невозможности.
о боже, этот бывший мужчина выглядит лучше, чем я)))
Да! Что тут скажешь - роскошная, думаю такие мужчинам нравятся.