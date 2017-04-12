39-летняя американка Кассандра Касс не всегда была популярной танцовщицей и актрисой. В это трудно поверить, но она росла на ферме и была мальчиком. Когда ей исполнилось 16, семья отреклась от нее. Но это не остановило Кассандру — напротив, она сделала все, чтобы исполнить мечту детства и стать полноценной женщиной.

1 2 3 ... 15 Танцовщица Кассандра Касс не скрывает, что родилась в мужском теле

Кассандра Касс еще ребенком поняла, что родилась не в том теле. С самого детства мальчик вел себя как девочка: просил родителей купить ему платья и предпочитал играть в куклы. Когда Касс была ребенком, мать бросила семью — воспитанием Кассандры и ее старших братьев занялся отец, тренер по баскетболу. Мужчина привлекал сыновей к семейному делу — фермерству. Но Кассандру никогда особенно не тянуло к земле — она мечтала танцевать.

В подростковом возрасте она наконец решилась на откровенное признание. «Я обратилась к отцу и сказала: «Я хочу стать женщиной». Папа, который читал газету, ответил мне очень строго: «Кому ты нужен? Ты будешь самой непривлекательной женщиной». Эти слова разбили мое сердце. И я решила уйти из дома и доказать ему, что он ошибается», — поделилась Кассандра с британским изданием The Daily Mail.

Вначале Кассандра переехала из Айовы во Флориду, где начала делать первые шаги в бурлеске. Тогда же врачи разрешили ей приступить к гормональной терапии, а также провели несколько пластических операций. Талантливую танцовщицу заметили и предложили переехать в Голливуд — именно там она довела себя до идеала.

Касс не скрывает, что потратила четверть миллиона долларов на многочисленные пластические операции: «Я сделала ринопластику, увеличила грудь и бедра, избавилась от адамова яблока. Кроме того, постоянно делаю инъекции ботокса в губы и щеки. Наверное, единственное, что осталось не тронуто хирургами — мое сердце. И, кстати, гениталии мне тоже изменили».

Кассандра утверждает, что главной ее целью было стать очень красивой женщиной — она не хотела быть обычной простушкой. «Я всегда знала, что стану той, при виде которой незнакомцы на улице оборачиваются», — отметила «королева бурлеска».

Помимо танцев и съемок в разных реалити-шоу, Касс успевает отстаивать права транссексуалов и сексуальных меньшинств.