Катя Жужа не скрывает от своих фолловеров, что тратит много времени и средств на уход за собой. К примеру, на днях она выложила в Инстаграм короткий ролик, снятый во время одной из косметологических процедур, а в посте под ним рассказала, к каким конкретно бьюти-манипуляциям прибегает, чтобы как можно дольше оставаться молодой и красивой.

1 2 3 ... 15 Катя Жужа рассказала поклонникам, что регулярно прибегает к омолаживающим процедурам

12 апреля Катя Жужа опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором позирует в кресле косметолога непосредственно во время процедуры. В посте под роликом телеведущая высказалась о пользе «уколов красоты», а также рассказала о своем опыте в этом вопросе.

«Да ладно вам! Все бабы это делают, я вам точно говорю, делают, но молчат сняла видео, специально для тех, кто боится уколов. Это не больноооооо. Сегодня делала увлажнение лица, лифтинг шеи и боооотекс в лобббб (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru)», — поведала подписчикам Катя.

В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни осудили Жужу за частые инъекции и сочли, что ей рано прибегать к подобным радикальным мерам, другие же не увидели в бьюти-процедурах телеведущей ничего зазорного и встали на ее защиту. А кого из подписчиков Кати больше поддерживаете вы?