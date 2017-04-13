12 апреля Катя Жужа опубликовала в своем Инстаграме видео, на котором позирует в кресле косметолога непосредственно во время процедуры. В посте под роликом телеведущая высказалась о пользе «уколов красоты», а также рассказала о своем опыте в этом вопросе.
В комментариях фолловеры разделились на два лагеря: одни осудили Жужу за частые инъекции и сочли, что ей рано прибегать к подобным радикальным мерам, другие же не увидели в бьюти-процедурах телеведущей ничего зазорного и встали на ее защиту. А кого из подписчиков Кати больше поддерживаете вы?
Да ладно вам! Все бабы это делают , я вам точно говорю 😂😂😂делают , но молчат 😋😋😋 сняла видео , специально для тех ,кто боится уколов 😜 это не больноооооо 🤗 сегодня делала увлажнение лица, лифтинг шеи и боооотекс в лобббб 😈 делаю такие процедуры только у Елены Анатольевны в @darmedclinic ☺️ так как боюсь доверяться левым 😕 все таки это лицо ☺️ за эту клинику ручаюсь 🙌