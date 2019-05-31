Подписчики Анастасии Тарасовой заподозрили, что она делала ринопластику

Интернет-пользователи не перестают утверждать, что Анастасия Тарасова корректировала свою внешность. В очередной раз фолловеры расспросили жену футболиста о проделанных процедурах, и она дала четкий ответ.

Анастасия Тарасова получила широкую известность благодаря роману с Дмитрием Тарасовым. Сейчас модель воспитывает дочь и активно развивает свою страницу в Инстаграме. На днях супруга футболиста решила ответить на вопросы фолловеров. Большинство подписчиков волнует одно и то же — пластические операции Анастасии.

На этот раз интернет-пользователи интересовались, у какого специалиста Тарасова сделала ринопластику. Анастасия возмутилась вопросом и заявила, что у нее все натуральное.

«Корректировала?! Вроде не нужна мне коррекция. Даже зависимости от каплей нет», — ответила модель (орфография и пунктуация автора сохранены).

В качестве доказательства знаменитость опубликовала архивные снимки, на которых ей 16-17 лет. По фото видно, что нос Тарасова всегда был аккуратный, ровный и без горбинок.

1 2 3 ... 11 Анастасия Тарасова ответила на вопросы фолловеров про ринопластику

Не остались без внимания и губы супруги Дмитрия Тарасова: фолловеры обвинили Анастасию в увеличении их при помощи инъекций. Однако и это предположение Тарасова опровергла, рассказав, что визуального объема губ добивается при помощи хайлайтера. А как вы думаете, Анастасия Тарасова делала пластические операции?