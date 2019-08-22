Елена Летучая объяснила, зачем регулярно делает «уколы красоты»

Как и многие звезды, Елена Летучая тратит много времени и усилий на то, чтобы выглядеть моложе своего возраста. В отличие от знаменитых коллег, телеведущая не скрывает, что регулярно делает инъекции ботокса.

Елена Летучая

Глядя на Елену Летучую, сложно представить, что в прошлом году она отметила свой 40-летний юбилей. На лице знаменитости нет и намека на появление морщин.

Телеведущая часто делится с поклонниками своей бьюти-рутиной, показывая любимую уходовую косметику и занятия йогой и медитацией.

А недавно Елена решила пообщаться с фолловерами. Наряду с вопросами об отношениях с мужем и семьей и дальнейших творческих планах многих заинтересовали и секреты красоты звезды.

Кадр из инстаграм-историй Летучей

Одна из подписчиц спросила Летучую, делает ли она омолаживающие «уколы красоты». Женщина вмиг призналась, что иногда действительно прибегает к инъекционной косметологии и даже указала название любимого препарата.

Однако Елена уточнила, что делает подобную процедуру вовсе не для того, чтобы выглядеть моложе своих лет.

Как оказалось, прибегнуть к ботоксу знаменитость сподвигло желание лучше выглядеть в кадре. «У меня был сломан нос, и на переносице остался шрам. Уколы в него колю, чтобы не было видно на экране залом», — написала ведущая.

К слову, Летучая могла быть не совсем откровенна с аудиторией. Часто «уколы красоты» делают именно в область переносицы, чтобы разгладить морщины на лбу. Вполне вероятно, что кроме маскировки шрама знаменитость получает и преображение верхней части лица, которая одной из первых выдает наш реальный возраст.