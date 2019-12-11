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«Инородное тело до сих пор мигрирует по лицу»: Таисия Повалий поведала о неудачно проведенных «уколах красоты»

Таисия Повалий не скрывает, что регулярно прибегает к омолаживающим процедурам. Недавно певица рассказала о том, как однажды сильно пострадала от косметологических инъекций. 
Таисия Повалий
Таисия Повалий

В отличие от многих знаменитостей, 55-летняя Таисия Повалий не скрывает, что она частый гость в кабинете косметолога. Артистка называет себя «пионером отечественной косметологии», ведь она уже не первое десятилетие постоянно проводит те или иные процедуры.

Сегодня Таисия Николаевна очень внимательно относится к выбору косметолога, который будет работать с ее лицом. 

Однако в 1990-х, когда косметология только начала появляться в странах бывшего СССР, Повалий не так заботила квалификация специалиста. Справедливо отметим, что тогда об обратной стороне бьюти-трансформаций еще никто толком ничего не знал. 

Таисия Повалий
 

«Когда в 1994 году в Одессе открылась первая частная клиника, мы с подругами хором отправились туда. Однако опыт оказался неудачным — тогда только начинали использовать гиалуроновую кислоту, по сути, ее даже нормально не протестировали на практике. Мне обкололи носогубные и межбровные морщинки, а через год на лбу вылезла шишка», — вспомнила певица в интервью для «СтарХит»

Врачи осознали свою ошибку и пытались убрать новообразование с лица звезды — но стало ясно, что после операции у Повалий могли бы отказать многие нервные окончания. 

Специалисты понадеялись, что со временем гиалуроновая кислота рассосется и от подкожной шишки не останется и следа. «Однако инородное вещество до сих пор со мной и мигрирует — пару лет назад спустилось в область под глазом», — призналась Таисия Николаевна. 

Теперь знаменитости приходится постоянно маскировать несовершенство с помощью косметики. Однако это не доставляет трудностей исполнительнице. Куда проблемнее, когда новообразование начинает воспаляться. «Один раз во время мезотерапии в него случайно попали иглой, и образовался огромный фурункул. Пришлось делать надрезы и выдавливать. Семь дней потом принимала антибиотики», — сетует звезда. 

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11 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tpovaliyofficial/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru
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Таисия Повалий

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Про первую фотку (не в галерее, а в статье) в первую секунду подумала, что это Лопырева)) Какие же они одинаковые, эти обколотые и прооперированные тетки, причем что в 60 лет, что в 40, что в 25, вообще не отличить друг от друга! Как можно так уничтожать свою индивидуальность?!

  • Зачем в 30 лет идти и колоть себе морщины????

  • Гость

    Зачем в 30 лет идти и колоть себе морщины????

    Тоже самое хотела написать.В 30 лет, в Одессе, в 1994 колоть гиалуронку? Бред какой то

  • Какая она была фантастически красивой женщиной по молодости. Пом как любовалась ею в клипе с Басковым("я знаю ты далеко"). А теперь она пожа на женщину-франкенштейн.Жаль конечно, что многие женщины не могут спокойно принять свои возрастные изменения. Моя мам 70ти лет выглядит в разы лучше, чем Таисия на фото.

  • Гость

    Какая она была фантастически красивой женщиной по молодости. Пом как любовалась ею в клипе с Басковым("я знаю ты далеко"). А теперь она пожа на женщину-франкенштейн.Жаль конечно, что многие женщины не могут спокойно принять свои возрастные изменения. Моя мам 70ти лет выглядит в разы лучше, чем Таисия на фото.

    По молодости она была дородной сельской девкой , а в клипе с Басковым она уже перекроенная хирургами .

  • Как в фильме "суррогаты",вся не настоящая.

  • Всё равно красивая. Мне нравится.

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