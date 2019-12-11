«Инородное тело до сих пор мигрирует по лицу»: Таисия Повалий поведала о неудачно проведенных «уколах красоты»

Таисия Повалий не скрывает, что регулярно прибегает к омолаживающим процедурам. Недавно певица рассказала о том, как однажды сильно пострадала от косметологических инъекций.

Таисия Повалий

В отличие от многих знаменитостей, 55-летняя Таисия Повалий не скрывает, что она частый гость в кабинете косметолога. Артистка называет себя «пионером отечественной косметологии», ведь она уже не первое десятилетие постоянно проводит те или иные процедуры.

Сегодня Таисия Николаевна очень внимательно относится к выбору косметолога, который будет работать с ее лицом.

Однако в 1990-х, когда косметология только начала появляться в странах бывшего СССР, Повалий не так заботила квалификация специалиста. Справедливо отметим, что тогда об обратной стороне бьюти-трансформаций еще никто толком ничего не знал.

«Когда в 1994 году в Одессе открылась первая частная клиника, мы с подругами хором отправились туда. Однако опыт оказался неудачным — тогда только начинали использовать гиалуроновую кислоту, по сути, ее даже нормально не протестировали на практике. Мне обкололи носогубные и межбровные морщинки, а через год на лбу вылезла шишка», — вспомнила певица в интервью для «СтарХит».

Врачи осознали свою ошибку и пытались убрать новообразование с лица звезды — но стало ясно, что после операции у Повалий могли бы отказать многие нервные окончания.

Специалисты понадеялись, что со временем гиалуроновая кислота рассосется и от подкожной шишки не останется и следа. «Однако инородное вещество до сих пор со мной и мигрирует — пару лет назад спустилось в область под глазом», — призналась Таисия Николаевна.

Теперь знаменитости приходится постоянно маскировать несовершенство с помощью косметики. Однако это не доставляет трудностей исполнительнице. Куда проблемнее, когда новообразование начинает воспаляться. «Один раз во время мезотерапии в него случайно попали иглой, и образовался огромный фурункул. Пришлось делать надрезы и выдавливать. Семь дней потом принимала антибиотики», — сетует звезда.