«Инородное тело до сих пор мигрирует по лицу»: Таисия Повалий поведала о неудачно проведенных «уколах красоты»

В отличие от многих знаменитостей, 55-летняя Таисия Повалий не скрывает, что она частый гость в кабинете косметолога. Артистка называет себя «пионером отечественной косметологии», ведь она уже не первое десятилетие постоянно проводит те или иные процедуры.
Однако в 1990-х, когда косметология только начала появляться в странах бывшего СССР, Повалий не так заботила квалификация специалиста. Справедливо отметим, что тогда об обратной стороне бьюти-трансформаций еще никто толком ничего не знал.
«Когда в 1994 году в Одессе открылась первая частная клиника, мы с подругами хором отправились туда. Однако опыт оказался неудачным — тогда только начинали использовать гиалуроновую кислоту, по сути, ее даже нормально не протестировали на практике. Мне обкололи носогубные и межбровные морщинки, а через год на лбу вылезла шишка», — вспомнила певица в интервью для «СтарХит».
Специалисты понадеялись, что со временем гиалуроновая кислота рассосется и от подкожной шишки не останется и следа. «Однако инородное вещество до сих пор со мной и мигрирует — пару лет назад спустилось в область под глазом», — призналась Таисия Николаевна.
Теперь знаменитости приходится постоянно маскировать несовершенство с помощью косметики. Однако это не доставляет трудностей исполнительнице. Куда проблемнее, когда новообразование начинает воспаляться. «Один раз во время мезотерапии в него случайно попали иглой, и образовался огромный фурункул. Пришлось делать надрезы и выдавливать. Семь дней потом принимала антибиотики», — сетует звезда.