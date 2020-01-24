«Шок-видео»: Алена Шишкова опубликовала кадры из клиники, где ей увеличили губы

Ни для кого не секрет, что звездные красавицы регулярно посещают кабинет косметолога. Несмотря на огромный спектр самых разных услуг, певицы, модели и актрисы уверяют, что выбирают только самые простые ухаживающие процедуры — никакого ботокса и филлеров!
Недавно девушка стала амбассадором столичной косметологической клиники Venesa. Теперь модель еще больше времени уделяет заботам о себе.
На днях знаменитость снова обратилась к косметологам. На этот раз Алена решила сделать контурную пластику губ.
Процедура представляет из себя введение под кожу инъекций, которые увеличивают губы и улучшают их форму.
Помимо прочего, контурная пластика призвана глубоко увлажнить нежную кожу губ и предотвратить появление сухости и трещин на них, что особенно актуально в холодное время года.