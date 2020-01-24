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«Шок-видео»: Алена Шишкова опубликовала кадры из клиники, где ей увеличили губы

Обычно знаменитости держат в тайне свои походы в клиники эстетической медицины. Но Алена Шишкова решила быть честной с поклонниками и показала, что именно изменяет в своей внешности. 
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Ни для кого не секрет, что звездные красавицы регулярно посещают кабинет косметолога. Несмотря на огромный спектр самых разных услуг, певицы, модели и актрисы уверяют, что выбирают только самые простые ухаживающие процедуры — никакого ботокса и филлеров!

В отличие от многих, 27-летняя Алена Шишкова решила не скрывать свои походы к бьюти-специалистам. 

Недавно девушка стала амбассадором столичной косметологической клиники Venesa. Теперь модель еще больше времени уделяет заботам о себе.

На днях знаменитость снова обратилась к косметологам. На этот раз Алена решила сделать контурную пластику губ. 

Как мы знаем по старым фото Алены, от природы у нее менее пухлые губы. 

Процедура представляет из себя введение под кожу инъекций, которые увеличивают губы и улучшают их форму.  

Помимо прочего, контурная пластика призвана глубоко увлажнить нежную кожу губ и предотвратить появление сухости и трещин на них, что особенно актуально в холодное время года. 

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24 января 2020
Текст Александра Борисова
Фото @missalena.92, @venesa_clinic/Instagram
Теги

Алена Шишкова, Увеличение губ

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