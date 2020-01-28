«99 процентов филлеров и 1 — кожи»: фанаты раскритиковали Гвен Стефани за увлечение бьюти-процедурами

50-летняя Гвен Стефани совершенно не выглядит на свой возраст. Однако поклонников артистки это совершенно не радует — многие считают, что она потеряла свою индивидуальность.

Гвен Стефани

Гвен Стефани — настоящий адепт здорового образа жизни. Вот уже много лет певица активно занимается спортом и соблюдает строгие диеты, чтобы, несмотря на возраст, оставаться в одной и той же форме.

Не менее тщательно Гвен следит и за своим лицом. Посмотрите на любое ее фото — вы вряд ли разглядите на нем морщины!

В минувшие выходные певица вместе с бойфрендом Блейком Шелтоном пришла на церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми».

Гвен Стефани и Блейк Шелтон

Звезда не была представлена ни в одной из номинаций, но тем не менее все равно отхватила немалую порцию внимания зрителей. Все из-за своего непривычного бьюти-образа.

Обычно Гвен предпочитает красить губы алой помадой и сильно выделять глаза. В этот же раз артистка отдала предпочтение более естественному макияжу.

Поклонники посчитали, что с меньшим количеством косметики на лице Стефани стала выглядеть иначе. И дело не только в губах, форма которых сразу же выдает увеличение. Фанаты, внимательно смотревшие церемонию, заметили, что на протяжении всего вечера знаменитость совершенно не проявляла эмоций — будто ее лицо застыло.

Интернет-пользователи сразу же обвинили Стефани в злоупотреблении омолаживающими процедурами. «Гвен, что ты сделала с лицом? Это совершенно не похоже на процесс естественного старения!», «Она изменилась до неузнаваемости», «Лицо Гвен Стефани на 99% состоит из филлеров, и лишь 1% приходится на кожу», — обрушились с критикой на звезду в Сети. Многим казалось, что Гвен не из тех звезд, кто увлечется косметологией, лишь бы предотвратить морщины — ведь раньше она никогда не боялась быть настоящей, смешной и даже ироничной к самой себе.