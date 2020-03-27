Прошлой осенью Виктории Боне исполнилось 40 лет. Согласитесь, поверить в это сложно — знаменитость выглядит моложе реального возраста.
В отличие от многих звездных красавиц, Боня не скрывает методов, которые помогают ей обманывать время.
В своем микроблоге женщина регулярно рассказывает о бьюти-ритуалах. Так, недавно Виктория призналась, что давно увлечена фейс-фитнесом — специальной гимнастикой для мышц лица.
В долгие дни самоизоляции Боня решила проводить уроки по особой методике для своих подписчиц. А чтобы убедить девушек в эффективности такой гимнастики, Виктория рассказала, почему доверяет этому способу омоложения.
По словам звезды, она давно не делает «уколы красоты». Все потому, что много лет назад серьезно пострадала в кабинете косметолога.
«Когда мне было 26, я ''закалывала'' себе носогубные складки гелем. В итоге, мне испортили лицо. Это все потом скатывалось, превращалось в мешки. Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам и коже», — поведала Боня.
Инстадива считает, что некоторые женщины ленятся прикладывать усилия к сохранению молодости. «Зачастую многие готовы куда-то бежать, что-то колоть, резать, но не каждый готов взять ответственность в свои руки и поработать над собой с помощью гимнастики», — уверена знаменитость.
26 марта 2020 · ·
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