«Закалывала себе носогубки, и мне испортили лицо»: Виктория Боня вспомнила о неудачной бьюти-процедуре

Виктория Боня часто делится с подписчицами своими бьюти-секретами. Недавно инстадива поведала, почему не доверяет «уколам красоты». 

Виктория Боня
Виктория Боня

Прошлой осенью Виктории Боне исполнилось 40 лет. Согласитесь, поверить в это сложно — знаменитость выглядит моложе реального возраста. 

В отличие от многих звездных красавиц, Боня не скрывает методов, которые помогают ей обманывать время. 

В своем микроблоге женщина регулярно рассказывает о бьюти-ритуалах. Так, недавно Виктория призналась, что давно увлечена фейс-фитнесом — специальной гимнастикой для мышц лица. 

В долгие дни самоизоляции Боня решила проводить уроки по особой методике для своих подписчиц. А чтобы убедить девушек в эффективности такой гимнастики, Виктория рассказала, почему доверяет этому способу омоложения. 

По словам звезды, она давно не делает «уколы красоты». Все потому, что много лет назад серьезно пострадала в кабинете косметолога. 

«Когда мне было 26, я ''закалывала'' себе носогубные складки гелем. В итоге, мне испортили лицо. Это все потом скатывалось, превращалось в мешки. Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам и коже», — поведала Боня. 

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Виктория Боня рассказала о неудачном опыте в бьюти-индустрии
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Инстадива считает, что некоторые женщины ленятся прикладывать усилия к сохранению молодости. «Зачастую многие готовы куда-то бежать, что-то колоть, резать, но не каждый готов взять ответственность в свои руки и поработать над собой с помощью гимнастики», — уверена знаменитость. 

26 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

3
под именем
  • Все комментарии
  • Гимнастика лица усугубляет мимические морщины!! Толку от каркаса если вся в морщинах.
  • Достали со своей рекламой!
  • Она выглядит ровно на свой возраст. А без фильтров на 45.

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