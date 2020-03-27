В долгие дни самоизоляции Боня решила проводить уроки по особой методике для своих подписчиц. А чтобы убедить девушек в эффективности такой гимнастики, Виктория рассказала, почему доверяет этому способу омоложения.

По словам звезды, она давно не делает «уколы красоты». Все потому, что много лет назад серьезно пострадала в кабинете косметолога.

«Когда мне было 26, я ''закалывала'' себе носогубные складки гелем. В итоге, мне испортили лицо. Это все потом скатывалось, превращалось в мешки. Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам и коже», — поведала Боня.