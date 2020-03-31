«С юбилеем»: Крисси Тейген отметила 10 лет со дня операции по увеличению груди

Многие модели скрывают, что делают пластику. А вот Крисси Тейген не только не умалчивает об этом факте, но и делится подробностями о своем состоянии спустя годы после операции. 

Крисси Тейген
Крисси Тейген (архивное фото)

В начале карьеры Крисси Тейген сделала пластику по увеличению груди. Лишь пару недель назад 34-летняя модель публично призналась, что ложилась под нож хирурга. 

Знаменитость поведала, что очень хотела иметь идеальные формы — она тогда часто снималась в рекламе купальников. 

Однако после рождения дочери и сына грудь Крисси увеличилась естественным образом и потеряла свою упругую форму. 

Крисси Тейген

Тейген не рисковала снова ложиться под нож хирурга и улучшать бюст. 

30 марта молодая женщина поведала фолловерам, что прошло ровно 10 лет с момента ее пластики груди. 

Считается, что именно после этого срока следует заменить импланты. Именно поэтому звездные друзья спросили Крисси в комментариях, не хочет ли она снова обратиться к хирургу. 

«Да, я бы действительно хотела избавиться от них. Карантин был бы идеальным временем для восстановления после операции, но, видимо, пока не судьба», — написала Тейген в своем микроблоге, объяснив, что врачи отказываются проводить подобные вмешательства во время пандемии. 

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Крисси Тейген «отметила» 10 лет со дня пластики груди
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Модель не уточнила, что именно хочет изменить в себе — совсем избавиться от имплантов и вернуть естественные формы или же снова увеличить грудь, придав ей более привлекательную форму. 

31 марта 2020 · Текст: · Фото:

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