В начале карьеры Крисси Тейген сделала пластику по увеличению груди. Лишь пару недель назад 34-летняя модель публично призналась, что ложилась под нож хирурга.

Знаменитость поведала, что очень хотела иметь идеальные формы — она тогда часто снималась в рекламе купальников.

Однако после рождения дочери и сына грудь Крисси увеличилась естественным образом и потеряла свою упругую форму.