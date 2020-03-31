В начале карьеры Крисси Тейген сделала пластику по увеличению груди. Лишь пару недель назад 34-летняя модель публично призналась, что ложилась под нож хирурга.
Знаменитость поведала, что очень хотела иметь идеальные формы — она тогда часто снималась в рекламе купальников.
Однако после рождения дочери и сына грудь Крисси увеличилась естественным образом и потеряла свою упругую форму.
Тейген не рисковала снова ложиться под нож хирурга и улучшать бюст.
30 марта молодая женщина поведала фолловерам, что прошло ровно 10 лет с момента ее пластики груди.
Считается, что именно после этого срока следует заменить импланты. Именно поэтому звездные друзья спросили Крисси в комментариях, не хочет ли она снова обратиться к хирургу.
«Да, я бы действительно хотела избавиться от них. Карантин был бы идеальным временем для восстановления после операции, но, видимо, пока не судьба», — написала Тейген в своем микроблоге, объяснив, что врачи отказываются проводить подобные вмешательства во время пандемии.
Модель не уточнила, что именно хочет изменить в себе — совсем избавиться от имплантов и вернуть естественные формы или же снова увеличить грудь, придав ей более привлекательную форму.
31 марта 2020 · ·
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