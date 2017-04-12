17 апреля в 23:00 на «Doмашнем» состоится самая долгожданная премьера весны «Беременные. После». В новом реалити-шоу четыре девушки соберутся вместе, чтобы рассказать о воспитании детей, об отношениях с мужчинами и о том, как стать самой лучшей мамой на свете.

1 2 3 4 5 Как стать хорошей женой и самой лучшей мамой в большом городе, – c 17 апреля в 23:00 на «Dомашнем»

Жизнь молодой семьи похожа на зебру: в ней всегда найдется место радостным событиям и обидами, долгожданным моментами и разочарованиям, взлетам и падениям. Но однажды наступает момент, когда все становится с ног на голову – в семье появляется малыш. Как меняются отношения супругов? И какая она, семейная жизнь после родов?



В новом реалити-проекте «Dомашнего» «Беременные. После» своим опытом о том, что ждет женщину за дверями родовой палаты, поделятся Саша Зверева, Дарья Пынзарь, Тутта Ларсен и Айза Анохина. Звездные мамы расскажут свои истории любви, материнства и успеха. Зрители увидят, что за звездным статусом прячутся все те же знакомые проблемы: малыши портят подгузники и делают первые шаги, подростки плачут и бунтуют, а мужья по полгода обещают поменять лампочку в квартире. Героини проекта будут обсуждать самые волнующие вопросы: до какого возраста можно кормить ребенка грудью? кто должен управлять семейным бюджетом? должен ли мужчинам зарабатывать больше, чем женщина? и может ли многодетная мать вновь встретить свою любовь?



Как стать хорошей женой и самой лучшей мамой в большом городе, – c 17 апреля в 23:00 на «Dомашнем».