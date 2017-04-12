Айза Анохина, Дарья Пынзарь, Саша Зверева и Тутта Ларсен очень разные, но при этом всех их объединяет одно – любовь к собственным детям. Читательницы нашего портала имеют уникальную возможность задать вопросы героиням шоу «Беременные. После» на телеканале «Домашний» и получить честные и искренние ответы на вопросы, которые волнуют каждую маму.

1 2 3 4 После тяжелого развода Айза Анохина уехала жить на Бали. Она не переставала верить в любовь и мечтать, что однажды встретит своего принца – красивого и сильного красавца. Именно так и произошло, она встретила мужчину мечты, за которого вышла замуж.

Оставьте свой вопрос в комментариях (обязательно укажите, кому он адресован), Айза Анохина, Дарья Пынзарь, Саша Зверева и Тутта Ларсен ответят на самые интересные!

Смотрите шоу «Беременные. После» с 17 апреля в 23:00 на «Dомашнем»!