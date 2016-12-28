Эля, стилист, с дочерью Софией

— Где вы одеваете дочь и готовы ли тратиться на дорогие вещи?

— Софию одеваю там, где есть самые прекрасные и неповторимые вещи, как и она сама. Готова ли я тратиться? Однозначно мой ответ «да»!

— А тренд на одинаковые look'и у родителей и детей вам нравится?

— Дочки-матери? Нет, это мода обошла нас стороной. Я не фанат одинаковых образов для мамы и дочки