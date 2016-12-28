28.12.2016

Мы уже не раз знакомили вас со стилем москвичек разных профессий. А как одеваются те, для кого основная работа заключается в том, чтобы быть мамой? И самое главное — как они одевают своих детей? Ответ — в нашей street-style-хронике.
  • Эля, стилист, с дочерью Софией
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    Эля, стилист, с дочерью Софией

    — Где вы одеваете дочь и готовы ли тратиться на дорогие вещи?

    — Софию одеваю там, где есть самые прекрасные и неповторимые вещи, как и она сама. Готова ли я тратиться? Однозначно мой ответ «да»!

    — А тренд на одинаковые look'и у родителей и детей вам нравится?

    — Дочки-матери? Нет, это мода обошла нас стороной. Я не фанат одинаковых образов для мамы и дочки

Это на первый взгляд кажется, что одеть ребенка очень просто. Однако помимо денег требуется немало фантазии, а нередко — и силы убеждения. Ведь многие дети уже в самом нежном возрасте понимают, как бы хотели одеваться.

Фотограф Woman.ru посетила Центральный Детский Магазин и запечатлела образы юных посетителей. А у их мам поинтересовалась, как они одевают своих малышей и какие бренды предпочитают. 

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