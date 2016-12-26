26.12.2016

Предстоящий Новый год астрологи и fashion-эксперты советуют встречать  в нарядах красного цвета. Столь яркую вещь решится надеть далеко не каждая девушка, а вот без чего точно не сможет обойтись любая из нас  так это без блестящего аксессуара. С ним даже маленькое черное платье будет выглядеть  особенно эффектно.  
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Туфли, клатчи и даже часы, украшенные сверкающими пайетками, не только пригодятся вечером 31 декабря, но и удачно впишутся в повседневный образ.

Так, блестящие ботильоны идеально дополнят look с узкими джинсами и вязаным джемпером, а сверкающий шарф  — с обычной белой футболкой. 

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