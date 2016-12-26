Предстоящий Новый год астрологи и fashion-эксперты советуют встречать в нарядах красного цвета. Столь яркую вещь решится надеть далеко не каждая девушка, а вот без чего точно не сможет обойтись любая из нас —
так это без блестящего аксессуара. С ним даже маленькое черное платье
будет выглядеть особенно эффектно.
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Сумка Next
Туфли, клатчи и даже часы, украшенные сверкающими пайетками, не только пригодятся вечером 31 декабря, но и удачно впишутся в повседневный образ.
Так, блестящие ботильоны идеально дополнят look с узкими джинсами и вязаным джемпером, а сверкающий шарф — с обычной белой футболкой.