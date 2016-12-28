Новый год — самый яркий, веселый и запоминающийся праздник. А еще это пора потрясающих вечеринок, которые мы обычно вспоминаем последующие 12 месяцев. Как одеться на праздник и, главное, какие украшения подобрать — читайте в нашем подробном гиде по Новому году! Мы собрали пять ключевых и очень модных образов для вечеринки. Осталось только определиться, какой именно подходит именно вам!

Великий Гэтсби

Игривые сверкающие платья чуть выше колена с заниженной талией, глубоким вырезом на спине и сверкающим декором — 20-е годы XX века вошли в историю моды как самая эклектичная и в то же время утонченная эпоха. Если вам захотелось создать образ в лучших традициях фильма «Великий Гэтсби», лучше всего обратить внимание на ювелирные украшения с цветочными мотивами. Изящной серебряной брошью, к примеру, можно украсить высокую прическу или шелковую повязку на голове. Идеальным дополнением образа в духе ар-деко также станет колье с цепочками и звездами из коллекции SOKOLOV.

В стиле «Оскара»

Для красной ковровой дорожки «Оскара» звезды выбирают исключительно роскошные кутюрные наряды в пол и лучшие ювелирные творения дизайнеров. Создать образ для вечеринки в духе главной кинопремии года легко! Для этого вам понадобится простое и элегантное вечернее платье в пол, классические крупные украшения и туфли на умопомрачительном каблуке. Идеальным для выхода на импровизированную ковровую дорожку станут эффектные серьги в форме павлиньих перьев от SOKOLOV и несколько неброских золотых колец. Главное — помнить: если вы выбрали основным акцентом серьги, стоит пренебречь ожерельем или колье.

Парижский стиль

Ни для кого не секрет, что парижанки обожают нарочитую простоту и никогда не выйдут в свет в неуместном наряде. Даже их украшения предельно лаконичны и элегантны. Итак, если вы хотите создать образ в парижском стиле, советуем отдать предпочтение маленькому черному платью, которое в свое время ввела в моду Коко Шанель. Дополните его лодочками и изящными золотыми серьгами SOKOLOV с расписанной вручную эмалью в старинной технике финифть. Француженки обожают вещи с историей!

Мой любимый киногерой

Создать яркий образ в духе любимого персонажа кино совсем не трудно. Самое главное — уловить основные черты его характера и манеру одеваться. Холли Голайтли, к примеру, из «Завтрака у Тиффани» обожала большие солнцезащитные очки, узкие черные платья и жемчуг. Такой наряд можно дополнить изящными часами из коллекции SOKOLOV с миниатюрным золотым корпусом и лаконичным циферблатом. Кэрри Брэдшоу же из «Секса в большом городе» не мыслила себя без ярких эклектичных одеяний, которые наверняка отлично бы смотрелись с часами SOKOLOV, украшенными кристаллами сочных оттенков!

Диско 80-х

Эпоха 80-х — один из тех редких периодов в истории моды, когда украшения и бижутерия вышли на первый план. Чтобы вписаться в стиль, недостаточно надеть на себя неоновые легинсы или узкое мини-платье с пышными рукавами. Ведь в таком образе важно все до мелочей. Диско-образ должен быть дополнен разнообразными украшениями, и их должно быть много! Несколько золотых колец, три-четыре цепочки с подвесками, массивные серьги, все от SOKOLOV — и идеальный лук для вечеринки в стиле 80-х готов!