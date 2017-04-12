Тридцать лет назад, когда большая мода только входила в жизнь российских женщин, в их головах поселились железные правила: как следует носить одежду, с чем ее сочетать и на какие цвета полагаться.

Пришли они вместе с западными журналами, которые в эпоху перестройки хлынули в страну в виде адаптированных версий. Тенденции, о которых они рассказывали, были рассчитаны на среднестатистические кошельки, которые в те времена были довольно тощими. Поэтому свод модных законов приобрел какой-то утрированный и математически структурированный вид. Это сегодня, глядя на новую коллекцию аксессуаров итальянского бренда Eleganzza, мы можем найти любые формы и различные принты – от полевых цветов до яркой абстракции. В те времена выбирать обычно приходилось между черным и коричневым.

«В образе должно быть не более трех цветов» или «оттенок сумки обязан совпадать с оттенком лодочек» – эти аксиомы из библии стиля беспрекословно принимались девушками на веру и не требовали доказательств. Под серые туфли обязательно покупались такие же серые аксессуары (и не на тон темнее!), под оранжевые – оранжевые, и так с любым цветом. Причем часто эта комбинация носилась на протяжении нескольких сезонов, ибо практичность вещей была важнее меняющихся трендов.

Сегодня арифметика «сумка+туфли» уже не работает. Более того, она считается проявлением дурного вкуса, как и любое соблюдение правил в одежде. Современная модная индустрия свободна от всех предрассудков и разрешает носить то, что нравится, и так, как нравится. Однако консервативные привычки все еще мешают многим женщинам самостоятельно решать, как сочетать аксессуары и какой логики придерживаться.

Оптимальный вариант – офисная классика в бежевых тонах, которая прекрасно подойдет для делового костюма и гармонично дополнит любой весенний или летний образ. Независимо от цвета одежды эта сумка всегда окажется кстати и подойдет к комбинированным лодочкам, кроссовкам или дерби. Таким же беспроигрышным вариантом станет бежевый оттенок, который поможет акцентировать внимание на более радужных элементах образа. Нюдовое кросс-боди, как, например, из новой коллекции марки Eleganzza, будет отлично сидеть на желтом или синем наряде и позволит подобрать к нему такую же яркую обувь.

Впрочем, в сезоне, который пестрит разнообразием принтов, выбирать что-то однотонное как минимум скучно. Если весенне-летнее настроение подталкивает купить сумку с рисунком, то сочетать ее желательно с одеждой и обувью, в которой есть подобные цвета. Аксессуар Eleganzza с растительным рисунком просится в пару к зеленому, красному или белому сарафану, а зигзагообразный – к коричневому или канареечному костюму. К слову, стилисты бренда предлагают вносить баланс в look с помощью легких шелковых шарфов, которые повторяют узоры с сумок и открывают широкий простор для игры с остальными элементами в одежде.

Часто клатч, рюкзак или хобо берут на себя роль основного акцента. Леопардовый принт требует максимальной приглушенности других оттенков, поэтому к такой сумке подбирается total white или total black. По тому же принципу замша или бархат становятся самыми заметными элементами, а надписи и нашивки звучат громче других деталей.

В эпоху модной вседозволенности (в рамках разумного) сумка составляет цветовую пару, трио или квартет не только одежде, но и макияжу. Аксессуар оттенка марсала будет великолепно смотреться с вишневым маникюром, а фиолетовый конверт – стильно перекликаться с ярким «смоки» того же цвета. Некоторые модели Eleganzza будто бы специально созданы для такого сочетания: розовые и нежно-коралловые тона вторят естественному макияжу, так что к образу уже ничего и не надо добавлять.

Если мы сегодня сопоставим сумки с одеждой или обувью, то обнаружим удивительную тенденцию – аксессуары стали главными в нашем гардеробе. Теперь не сумка подбирается к платью, а совсем наоборот. И это неудивительно, ведь современные дизайнеры с филигранным мастерством создают такие роскошные и шедевральные it-bag, что женщины готовы тратить на них баснословные суммы. Благо наше время предоставляет для этого гораздо больше возможностей, чем тридцать лет тому назад!

На правах рекламы.