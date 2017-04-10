10.04.2017
Выбирая новую сумку к весенним look'ам, советуем не соглашаться на компромиссы. Яркие и одновременно очень удобные и практичные модели доступны в коллекциях многих известных марок — например, у Eleganzza.
  • Eleganzza
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Новая коллекция Eleganzza — это удачное сочетание яркого дизайна и практичности. Линию сумок марка дополнила моделями, которые станут неотъемлемой частью делового и повседневного гардеробов.


Из числа новинок модницам наверняка понравится удобная сумка-трансформер. Внутри этой модели есть съемный клатч, а также длинный ремень, что позволяет носить ее в руках или через плечо — как прикажет настроение и ситуация. Тем, кто любит ходить налегке, по вкусу придется и линейка crossbody, состоящая из аксессуаров сочных цветов. Их миниатюрный формат позволит взять с собой только самое нужное.

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