Надежда Оболенцева и Виктория Лопырева в одинаковых платьях посетили коктейль Ulyana Sergeenko

Сумки Ulya бренда Ulyana Sergeenko — это не только ключевой аксессуар модного Дома, но и объект желания многих фэшэнист. Кожаное изделие давно стало любимым как у российских, так и у западных знаменитостей именно из-за лаконичного дизайна и интересной цветовой палитры.
22 октября Сергеенко презентовала обновленную модель «Ули», собрав звездных подруг в своем бутике во «Временах года». Пространство было оформлено с отсылкой к декорациям последнего показа Ульяны на Неделе высокой моды в Париже. Также у всех гостей была уникальная возможность погрузиться в атмосферу того фэшн-шоу благодаря VR-версии.
Оценили показ в режиме виртуальной реальности с эффектом полного погружения Ксения Собчак, Алеся Кафельникова, Мари Коберидзе и другие звездные подруги Сергеенко. Мероприятие также посетили Надежда Оболенцева и Виктория Лопырева, причем — в одинаковых платьях.
Для выхода в свет девушки выбрали наряды алого цвета из коллекции Ulyana Sergeenko осень-зима 2019-2020 (цена платья 210 тысяч рублей).
Неизвестно, как Надежда и Виктория отнеслись к такой ситуации, однако совместных снимков звездные красавицы так и не сделали. А как бы вы поступили, увидев на мероприятии девушку в точно таком же наряде?