Надежда Оболенцева и Виктория Лопырева в одинаковых платьях посетили коктейль Ulyana Sergeenko

22 октября состоялся коктейль Ulyana Sergeenko в поп-ап сторе бренда во «Временах года». Первыми новинки марки оценили подруги дизайнера Виктория Лопырева, Надежда Оболенцева, Ксения Собчак и другие.

Ирина Милова, Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко

Сумки Ulya бренда Ulyana Sergeenko — это не только ключевой аксессуар модного Дома, но и объект желания многих фэшэнист. Кожаное изделие давно стало любимым как у российских, так и у западных знаменитостей именно из-за лаконичного дизайна и интересной цветовой палитры.

22 октября Сергеенко презентовала обновленную модель «Ули», собрав звездных подруг в своем бутике во «Временах года». Пространство было оформлено с отсылкой к декорациям последнего показа Ульяны на Неделе высокой моды в Париже. Также у всех гостей была уникальная возможность погрузиться в атмосферу того фэшн-шоу благодаря VR-версии.

Оценили показ в режиме виртуальной реальности с эффектом полного погружения Ксения Собчак, Алеся Кафельникова, Мари Коберидзе и другие звездные подруги Сергеенко. Мероприятие также посетили Надежда Оболенцева и Виктория Лопырева, причем — в одинаковых платьях.

Для выхода в свет девушки выбрали наряды алого цвета из коллекции Ulyana Sergeenko осень-зима 2019-2020 (цена платья 210 тысяч рублей).

Неизвестно, как Надежда и Виктория отнеслись к такой ситуации, однако совместных снимков звездные красавицы так и не сделали. А как бы вы поступили, увидев на мероприятии девушку в точно таком же наряде?