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Надежда Оболенцева и Виктория Лопырева в одинаковых платьях посетили коктейль Ulyana Sergeenko

22 октября состоялся коктейль Ulyana Sergeenko в поп-ап сторе бренда во «Временах года». Первыми новинки марки оценили подруги дизайнера Виктория Лопырева, Надежда Оболенцева, Ксения Собчак и другие.   
Ирина Милова, Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко
Ирина Милова, Ксения Собчак и Ульяна Сергеенко

Сумки Ulya бренда Ulyana Sergeenko — это не только ключевой аксессуар модного Дома, но и объект желания многих фэшэнист. Кожаное изделие давно стало любимым как у российских, так и у западных знаменитостей именно из-за лаконичного дизайна и интересной цветовой палитры.

22 октября Сергеенко презентовала обновленную модель «Ули», собрав звездных подруг в своем бутике во «Временах года». Пространство было оформлено с отсылкой к декорациям последнего показа Ульяны на Неделе высокой моды в Париже. Также у всех гостей была уникальная возможность погрузиться в атмосферу того фэшн-шоу благодаря VR-версии. 

Оценили показ в режиме виртуальной реальности с эффектом полного погружения Ксения Собчак, Алеся Кафельникова, Мари Коберидзе и другие звездные подруги Сергеенко. Мероприятие также посетили Надежда Оболенцева и Виктория Лопырева, причем — в одинаковых платьях.

Для выхода в свет девушки выбрали наряды алого цвета из коллекции Ulyana Sergeenko осень-зима 2019-2020 (цена платья 210 тысяч рублей)

Неизвестно, как Надежда и Виктория отнеслись к такой ситуации, однако совместных снимков звездные красавицы так и не сделали. А как бы вы поступили, увидев на мероприятии девушку в точно таком же наряде? 

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23 октября 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото Пресс-служба Ulyana Sergeenko
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Ulyana Sergeenko

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Гость 2019-10-20 20:24:00
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Такое ощущение, что Крота там глушат всей семьей и довольно регулярно, уж извините. Внешне вроде приличные люди, а читаешь как будто про каких-то полубомжей "с раена". Мать трех мужей сменила, один другого хуже, от всех нарожала, с младшими сидит дочь, папаша их алкаш и абьюзер неадекватный, руки распускает, дева бойфренда вызывает на помощь ( не полицию). Будни нашего городка... (((
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