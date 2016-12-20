Мария Погребняк внимательно следит за актуальными тенденциями и воплощает их не только в коллекциях своего бренда, но и в собственных образах. Модные нынче «голые» платья мать троих детей носить отказывается, а вот наряды с провокационными разрезами иногда себе позволяет.
Мария Погребняк известна своей любовью к моде. Как дизайнер Погребняк уже бросала вызов Домам Chanel и Balmain, а теперь, похоже, решила повторить успех западных звезд. 19 декабря знаменитость выложила в Instagram свою фотографию в платье, которое сильно напомнило скандальный аутфит Крисси Тейген.
Красный наряд от бренда Boudoir by Alina Ilina Мария Погребняк надела без нижнего белья (или там были «невидимые» стринги?
) В любом случае, еще бы немного, и Марии, как и Крисси, пришлось бы приносить свои извинения.
Несмотря на то, что некоторые подписчики Погребняк посчитали наряд вульгарным, в целом образ был воспринят поклонниками положительно. А что скажете вы?
А ведь она на самом деле думает, что она красавица!
Жаль, что женщины себя так уродуют, при этом полностью веря в то, что это красиво.
Во мне 1.55. Но если мне одеть такие коблы, то у меня ноги тоже будут длинные, от ушей... Ха...
В посте ниже на фото Лопырёва, так они с этой дамочкой на одно лицо.видать общий хирург.
Избежала конфуза?))) да,ладно! Давно пора уже оконфузиться,а то скучная какая-то совсем.
Это не пример длинных ног, а дистрофия, причем мозга тоже, к сожалению. Миллионы дур себя изводят до такого состояния.
Ха! Как она косит под Сысоеву, которую предала однажды на передаче. Открещивалась от подруг под влиянием настроения публики- типа: я не такая, я не с ними. А сама косит изо всех сил ::-)
а мне Волочкову напоминает своими громоздкими туфлями
А как они себя отличают от других , все на одно лицо то ли Погребняк, то ли Лопырева, то ли Бородина зрители запутались, клоны
Мне очень нравятся стройные девушки модельной внешности, но ноги Погребняк - это что то. Я бы сказала, что она похожа на тощего высокого мужчину, с тщательно выбритыми и загорелыми ногами, совершенно не женская форма. Ещё раз повторю - я против жира. Но и обезжиренность должна быть красивая