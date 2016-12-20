Мария Погребняк внимательно следит за актуальными тенденциями и воплощает их не только в коллекциях своего бренда, но и в собственных образах. Модные нынче «голые» платья мать троих детей носить отказывается, а вот наряды с провокационными разрезами иногда себе позволяет.

1 2 3 ... 12 Мария Погребняк решилась на смелый эксперимент, надев платье с разрезами без белья

Мария Погребняк известна своей любовью к моде. Как дизайнер Погребняк уже бросала вызов Домам Chanel и Balmain, а теперь, похоже, решила повторить успех западных звезд. 19 декабря знаменитость выложила в Instagram свою фотографию в платье, которое сильно напомнило скандальный аутфит Крисси Тейген.

Красный наряд от бренда Boudoir by Alina Ilina Мария Погребняк надела без нижнего белья ( или там были «невидимые» стринги? ) В любом случае, еще бы немного, и Марии, как и Крисси, пришлось бы приносить свои извинения.

Несмотря на то, что некоторые подписчики Погребняк посчитали наряд вульгарным, в целом образ был воспринят поклонниками положительно. А что скажете вы?