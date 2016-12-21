Прозрачные ткани, драпировка и блеск пайеток, без которых сложно представить праздничный наряда, а также самые неожиданные стилистические решения — в этот Новый год вы будете самой модной.
Как одеться на новогоднюю вечеринку: берем пример с самых модных звезд этого года
Предновогодняя гонка близится к финалу, а вы все еще не определились с вечерним образом? Поторопитесь! Ну а мы лишь рады будем помочь в выборе того самого идеального наряда. Изучив сотни образов российских и отечественных звезд, отдел моды Woman.ru выбрал самые интересные, стильные и дерзкие.. Блестящее платье как у Стефании Маликовой, костюм модной снежинки как у Дженнифер Лоуренс или провокационный look как у Кейт Хадсон — решать вам!
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Ой, классно, столько идей. Обязательно воспользуюсь при выборе наряда к НГ.
Оч.понравился первый наряд(Дж.Лоуренс)! С уд. так преоделась бы....
И Маликова здесь к месту, прям икона стиля.
Очень хороша Елена Перминова, что одежда, что сама, Визгалина супер!!! А вот Лоуренс не понравилась, хотя её нынче везде пихают, противное лицо, и наряд нелепый, сочетание шерстяной кофты и капроновой юбки, чушь.
Я не могу понять, что красивого в первом наряде у Лоуренс? Я умею носить грубые ботинки с шелковыми платьями. Я имею понятие о сочетании несочетаемого. Но то, что на первом фото мне категорически не подходит. Не нравится ни цветовое решение, ни эта юбка-дешевка (стоящая таки немалых денег, причем, неоправданно. Ибо сшита, я боюсь даже представить, из какого синтетического материала. Мне мама из чего-то подобного костюм снежинки много лет назад сварганила в садик) Джемпер так себе. Под куртку в качестве утеплителя возможно надеть. При условии, что он шерстяной.