Предновогодняя гонка близится к финалу, а вы все еще не определились с вечерним образом? Поторопитесь! Ну а мы лишь рады будем помочь в выборе того самого идеального наряда. Изучив сотни образов российских и отечественных звезд, отдел моды Woman.ru выбрал самые интересные, стильные и дерзкие. Блестящее платье как у Стефании Маликовой, костюм модной снежинки как у Дженнифер Лоуренс или провокационный look как у Кейт Хадсон — решать вам!

1 2 3 ... 20 Если вы до сих пор считаете, что трикотажному джемперу место лишь в повседневном гардеробе, обратите внимание на образ Дженнифер Лоуренс в Christian Dior. В комплекте с пышной полупрозрачной юбкой он смотрится не хуже шелковой блузы или топа на тонких бретелях

Прозрачные ткани, драпировка и блеск пайеток, без которых сложно представить праздничный наряда, а также самые неожиданные стилистические решения — в этот Новый год вы будете самой модной.