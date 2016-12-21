Недавно 30-летняя Ольга Бузова поразила интернет-пользователей чересчур смелым выбором наряда. На сцене одного из московских ночных клубов телеведущая появилась в полупрозрачном боди и объемной шубе. Тогда поклонники образ звезды раскритиковали. На днях она попыталась исправить ошибку и пришла на премию в совершенно несексуальном брючном костюме.

1 2 3 ... 14 Ольга Бузова появилась на премии Fashion New Year Awards-2016 в закрытом брючном костюме

Недавно в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла премия Fashion New Year Awards-2016, куда приехали многие отечественные знаменитости. В их числе была и Ольга Бузова. Многие поклонники с нетерпением ожидали появления телеведущей, гадая, какой образ она выберет на этот раз. Ведь на прошлом светском мероприятии знаменитость поразила всех чересчур откровенным нарядом, который был похож на один из образов Рианны.

На публике Ольга появилась, к удивлению многих, в асексуальном брючном костюме, который был на несколько размеров больше положенного, что подчеркнуло ее худобу.

В Instagram интернет-пользователи устроили жаркие споры по поводу нового образа звезды. Некоторые поддержали Бузову и заметили, что наряд выглядит чрезвычайно элегантно. Другие, напротив, посчитали, что Ольга мечется из крайности в крайность и не может найти свой стиль. А наиболее внимательные и наблюдательные подчеркнули, что и этот образ скопирован у Рианны.

А что вы можете сказать по поводу наряда Ольги Бузовой?