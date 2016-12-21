Недавно в столичном отеле The Ritz-Carlton прошла премия Fashion New Year Awards-2016, куда приехали многие отечественные знаменитости. В их числе была и Ольга Бузова. Многие поклонники с нетерпением ожидали появления телеведущей, гадая, какой образ она выберет на этот раз. Ведь на прошлом светском мероприятии знаменитость поразила всех чересчур откровенным нарядом, который был похож на один из образов Рианны.
В Instagram интернет-пользователи устроили жаркие споры по поводу нового образа звезды. Некоторые поддержали Бузову и заметили, что наряд выглядит чрезвычайно элегантно. Другие, напротив, посчитали, что Ольга мечется из крайности в крайность и не может найти свой стиль. А наиболее внимательные и наблюдательные подчеркнули, что и этот образ скопирован у Рианны.
А что вы можете сказать по поводу наряда Ольги Бузовой?
Мне нравится костюм. Как раз на таких фигурах как у Бузовой подобные костюмы смотрятся отлично. Но то ли фото какое-то неудачное, то ли мэйк, здесь она выглядит лет на 10-15 старше своего возраста.
А что, бузова в мини юбках и коротких платьях чтоль сексуальная? Рассмешили. Она всегда и во всем анти секс.
Лучший образ на 6-й фотке в бежевом костюме. В кой то веки выглядит дорого.
Отличный стильный образ, впервые нравится то, как она выглядет.
Дорого, элегантно.
очень красивый костюм,ее изуродовала прическа
интересно, ей так рот открыть стилист подсказал? очень неестественно и неприятно получилось
Губы себе сделала. Вот зачем?
Чтобы выглядеть сексуально,не обязательно одевать ботфорты, красную шубу и боди. По мне,так бузова на этот раз дала простор для фантазии мужчинам.очень стильно и сдержанно
Отличный образ ! Стильно и элегантно
Я не в теме - Бузова, так старательно акцентирующая внимание на своей естественной красоте, таки качнула губы?