Постоянные сравнения с Ким Кардашьян вдохновляют Анастасию Решетову на эксперименты со стилем. Настолько смелые, что модные эксперты и поклонники 20-летней звезды далеко не всегда находят нужные слова для того, чтобы точно описать получившийся образ.

В светском обществе Анастасия Решетова давно перестала быть просто девушкой, с которой встречается рэпер Тимати. Модель активно посещает мероприятия, получает награды и снимается в рекламных кампаниях fashion-брендов. Стремительно развивающаяся карьера вынуждает Решетову меняться и искать собственный узнаваемый стиль, ведь от сходства с Ким Кардашьян устала не только сама знаменитость, но и ее поклонники.

20 декабря Анастасия посетила премию Fashion New Year Awards-2016, которая прошла в московском отеле The Ritz-Carlton. Наряд для мероприятия Решетова нашла в весенне-летней коллекции российской марки Sorry I’m Not