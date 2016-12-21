Постоянные сравнения с Ким Кардашьян вдохновляют Анастасию Решетову на эксперименты со стилем. Настолько смелые, что модные эксперты и поклонники 20-летней звезды далеко не всегда находят нужные слова для того, чтобы точно описать получившийся образ.

1 2 3 ... 14 Анастасия Решетова стала гостьей премии Fashion New Year Awards-2016, на которой вручала награду в номинации «Бренд года»

В светском обществе Анастасия Решетова давно перестала быть просто девушкой, с которой встречается рэпер Тимати. Модель активно посещает мероприятия, получает награды и снимается в рекламных кампаниях fashion-брендов. Стремительно развивающаяся карьера вынуждает Решетову меняться и искать собственный узнаваемый стиль, ведь от сходства с Ким Кардашьян устала не только сама знаменитость, но и ее поклонники.

20 декабря Анастасия посетила премию Fashion New Year Awards-2016, которая прошла в московском отеле The Ritz-Carlton. Наряд для мероприятия Решетова нашла в весенне-летней коллекции российской марки Sorry I’m Not

Платье с красным латексным корсетом и драпированной юбкой вызвало немало вопросов у поклонников знаменитости. Многие подписчики ее Instagram в комментариях к фотографиям сравнили наряд с ведьминским платьем и костюмом для ролевых игр. Уверены, что подобных модных ассоциаций к look’у Решетовой можно придумать не один десяток.