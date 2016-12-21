В светском обществе Анастасия Решетова давно перестала быть просто девушкой, с которой встречается рэпер Тимати. Модель активно посещает мероприятия, получает награды и снимается в рекламных кампаниях fashion-брендов. Стремительно развивающаяся карьера вынуждает Решетову меняться и искать собственный узнаваемый стиль, ведь от сходства с Ким Кардашьян устала не только сама знаменитость, но и ее поклонники.
Платье с красным латексным корсетом и драпированной юбкой вызвало немало вопросов у поклонников знаменитости. Многие подписчики ее Instagram в комментариях к фотографиям сравнили наряд с ведьминским платьем и костюмом для ролевых игр. Уверены, что подобных модных ассоциаций к look’у Решетовой можно придумать не один десяток.
А мне вот очень платье понравилось! На девушку внутри платья внимания не обратила, я не знаю кто это.
Платье - интерпретация арбуза...)))
На модели в движении платье больше понравилось, чем на Решетовой.
Платье - интерпретация арбуза...))
У нее ноги варикозные какие-то. Неужели при таких деньгах нельзя что-то с этим сделать?
Народ, а Ким под кого-нибудь косит? Она ж то и прославилась тем, что является вот такой вот, какая есть. А что дают закосы под нее?
Косит под Кардашьян - смотреть противно.
А мне вот очень платье понравилось! На девушку внутри платья внимания не обратила, я не знаю кто это.